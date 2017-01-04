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YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
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DAP Projesi başvuruları başladı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 15:54
DAP Projesi başvuruları başladı
DAP Projesi başvuruları başladı

(Fotoğraflı)

Uğur Ulu
MUŞ (İHA) - Muş Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ergün Çolakoğlu, DAP Projesi kapsamında yeni inşaat ahır ve ağıl yapımına yüzde 50 oranında hibe desteği verileceğini duyurdu.
2017 yılı DAP projesi kapsamında yeni ahır, ağıl inşaatı yatırımlarının desteklenmesi ile ilgili müracaatların 1 Ocak-31 Mart 2017 tarihleri arasında alınacağını belirten Çolakoğlu, "Başvuru tarihinden en az bir yıl önce 'Bakanlık Türkve' veri tabanına veya 'Koyun Keçi Kayıt Sistemine' kayıtlı olan, en az 10 en fazla 49 büyükbaş, veya en az 100 en fazla 200 baş anaç koyun, keçi kapasiteli aktif işletmesi olan gerçek ve tüzel kişilerin ahır, ağıl inşaatı yatırımlarında yüzde 50 oranında hibe desteği sağlanacaktır" dedi.
Ahır inşaatı yatırımlarında en fazla 147 bin TL verileceğini ifade eden Çolakoğlu, "Ağıl inşaatı yatırımlarında en fazla 50 bin TL tutarında hibe desteği alınabilecektir. Hayvancılık genel Müdürlüğümüz tarafından DAP-GAP-KOP ve DOKAP uygulama rehberi yayınlanmış olup 2015-2018 yılları arasında Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında illerde damızlık sığır ve damızlık koyun, keçi işletmelerinin yeni inşaat yatırımları yüzde 50 oranında hibe desteğinden yararlandırılacaktır" ifadelerini kullandı.
(UU-ATL-HA-Y)

04.01.2017 15:58:52 TSI
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