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Şampiyonlardan Rektör Gönüllü'ye ziyaret



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Üniversitesi Futbol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun düzenlemiş olduğu Üniversiteler 2. Lig müsabakalarından şampiyon olarak Adıyaman'a döndü.

Sporcular turnuva sonrasında Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü şampiyonları makamında kabul etti. Üniversite Futbol Takımı Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 18-24 Aralık 2016 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 2. Lig müsabakalarında namağlup şampiyon oldu.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Fatih Murathan ve takım antrenörü Yrd. Doç. Dr. Ümit Yetiş'in katıldığı ziyarette takım oyuncuları kupayı Üniversite Rektörü Prof. Dr. Gönüllü'ye takdim etti.

Oyunculara teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Gönüllü oyuncuları ve antrenör Yrd. Doç. Dr. Yetiş'i üniversite ve Adıyaman'ı ulusal düzeyde temsil ederek başarıya ulaştıklarından dolayı tebrik etti.

Prof. Dr. Gönüllü öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

(AHM)



04.01.2017 15:57:25 TSI

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