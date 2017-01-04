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Kastamonu Cide'de çiftçilere 18 adet sığır hibe edildi



(Fotoğraflı)



Mehmet Salman

KASTAMONU (İHA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılan "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında destek almaya hak kazanan 18 adet sığır, çiftçilere teslim edildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılan "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında geri ödemesiz hayvan hibe desteği almaya hak kazanan Cideli kadın çiftçilere, 18 adet sığır teslim edildi. Proje kapsamında kombine verimli Çlayel ırkı Macar menşeili altışar adet olmak üzere toplam 18 adet sığır, yurt dışından özel olarak getirildi. Cide Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü M. Ümit Eren ve Görevli Veteriner Hekimler Nilay Abakay ve Onur Saygın tarafından kontrolleri yapılan sığırlar, kadın genç çiftçilere teslim edildi.

Sığırların teslim töreninde konuşan Cide Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü M. Ümit Eren, teslim edilen hayvanların en az 21 gün karantinada kalacağını belirterek, hastalık yönünden kontrollerinin ve aşılama işlemlerinin yapılacağını söyledi.

Hayvanlarını sağlıklı bir şekilde teslim alan kadın çiftçiler ise, bu projeyi sağlayan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ve emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

(Vİ-GY-Y)



04.01.2017 16:03:33 TSI

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