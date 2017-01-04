YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yatırımın Arayüzü Gençler Projesi tanıtıldı

Yatırımın Arayüzü Gençler Projesi tanıtıldı

- Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz:

- "Gülsan Sanayi Sitesi'ni 2 sene sonra göremeyeceksiniz"

- Samsun Valisi İbrahim Şahin:

- "Samsun'da tanıtım faaliyetlerini sürdüremiyoruz"

- "Elinizde telefonlar var, Samsun'un resimlerini çekin, yayınlayın"



(Fotoğraflı)



Gökhan İçkilli

SAMSUN (İHA) - Samsun ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği (SAMTAB) tarafından "Yatırımın Arayüzü Gençler Projesi (YANG)"nin tanıtımı yapıldı.

Atakum'da bir otelde yapılan programa Samsun Valisi İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Atakum Kaymakamı Ali Bakoğlu, İlkadım Kaymakamı Turan Atlamaz, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile turizm işletme sahipleri katıldı.

Programda projenin tanıtımının ardından konuşan Karadeniz Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Murat Toktaş, "Büyükşehir Belediye Başkanımız geçmiş yıllarda Samsun için 1 milyar ihracat hedefi koymuştu. Biz 1 milyar ihracat hedefini sadece turizm sektöründe yapabileceğimizi düşünüyoruz. Son yıllarda başkanımızın önderliğinde turizm şehri çalışmalarında yapılan altyapı hizmetleri, var olan yerlerin iyileştirilmesi ve yurt içinde, yurt dışında kendimizi tanıtmamız adına yapılan faaliyetler bizim bu hedefi turizm sektörü olarak tek başımıza ulaşabileceğimize inanıyoruz" dedi.



Başkan Yılmaz: "Samsun'daki otellerde yüzde 10 Samsunlu çalışıyor"

Samsun'daki otellerin yaptığı sınavlarda yüzde 10'unun Samsunlu olduğunu belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Son zamanlarda şehrimize katılmış olan Anemon ve Sheraton otellerin personelini istihdam ederken burada yaptıkları sınava katılan ve kazanan Samsunluların oranı yüzde 10. Diğerleri dışarıdan, otellerde çalışanların yüzde 80'inden fazlası dışarıdan gelip sınavı kazandılar. Samsun'un çocukları sınavı kazanamadı. Nasıl kazansın ki, ona böyle bir eğitimi kim verecekti. Antalya'da veya turizm bölgelerinde bunun eğitimini almış çocuklar geldiler burada sınavları kazandılar. O eğitimi yapmamızın nedeni budur. Samsun'daki işsiz çocuklarımızı meslek sahibi edersek, turizm sektöründeki bu ihtiyacı eksiksiz bir şekilde gideririz" diye konuştu.

Samsun'un turizm ile ilgili hak ettiği yerde olmadığını ifade eden Başkan Yılmaz, "Şu anda Türkiye'nin turizm bölgelerindeki şehirlere baktığımızda, hiçbirisinin Samsun'a kıyasla, yaşam standardı, Samsun'un coğrafi veya doğal güzellikleriyle mukayese ettiğinizde Samsun'dan bir santim bile ileri bir yerleri yok. Son yıllarda şehrimizin çevresini güzelleştirecek dokunuşlardan sonraki estetik güzellikler şehrimizin hiçbir şehirden geri bir halini bırakmadık. Bizim şimdi bu ürünü iyi anlatmamız gerekiyor. Samsun'u iyi anlatacak kampanyalar ve etkinlikler yapmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.



"Gülsan Sanayi Sitesi'ni 2 sene sonra göremeyeceksiniz"

Gülsan Sanayi Sitesi ile ilgili yapılacak çalışmaları anlatan Başkan Yılmaz şunları söyledi: "Gülsan Sanayi Sitesi'ni 2 sene içerisinde göremeyeceksiniz. Eğer Gülsan'ı çok görmek istiyorsanız, yüksek bir yerden bakın. 2 sene sonra Gülsan diye bir yer göremeyeceksiniz. Gülsan'ın olduğu yerde muhteşem bir rekreasyon alanı ve muhteşem bir mabet yapacağız. Samsunumuzun adeta bir biblo gibi bir mabedini oraya koyacağız. Gülsan'daki 130 dönümlük geniş bir rekreasyon alanı yaparak orayı büyük bir hafta sonralarında insanların piknik yaptığı bir mesire yeri olarak Batıpark'ın karşısında organize edeceğiz. Bunların hamleleri önümüzdeki birkaç ay içerisinde sonuçları itibariyle hepiniz tarafından görülecek."



Vali Şahin: "Turizm konusunda ciddi çalışmalar yapmalıyız"

Turizm konusunda daha fazla enerji sarf ederek faaliyet sürdürülmesinde yarar olduğunun altını çizen Samsun Valisi İbrahim Şahin, "Turizm hedefleri konusunda ciddi çalışmalar yapmamız gerekiyor. Samsun'da tanıtım faaliyetleri sürdüremiyoruz. Samsun'da sanayinin, üretimin öne çıkması dolayısıyla turizmi ikinci plana bırakmış bir ortam vardı. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Dünyada en çok üretim yapan ülkeler aynı zamanda en çok turist alan ülkelerdir. Sanayi, iş gücü, hizmet sektörü burada öne çıkmış ise, bununla beraber eşgüdümlü turizmi de bir şekilde taşımamız gerekiyor. Turizm konusunda insanlar yadırgıyor olsalar bile sürekli üzerinde duracağız" dedi.

Temmuz ayında Samsun'da yapılacak olan İşitme Engelliler Olimpiyatları'na 4 bin 200 sporcunun geleceğini belirten Vali Şahin, "Temmuz ayında Gençlik ve Spor Bakanımızın desteği ile birlikte ciddi bir organizasyon yapacağız. Burada İşitme Engelliler Olimpiyatları'nı yapacağız. Şuan itibariyle olimpiyatlara 4 bin 200 sporcu gelecek. 2 bin civarında da spor adamı bekleniyor" ifadelerini kullandı.



"Günübirlik kiralanan evler konusunda mutlaka daha dikkatli olmalıyız"

Samsun'da herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Vali Şahin şöyle devam etti: "Her şeye rağmen yarın olası bir olumsuzluğu şehrimiz yaşamasın diye emin olun gereğinden fazla üzerine titriyoruz. Samsun'da herhangi bir patlama olursa bu bizi çok sarsar. Onun için de gerek güvenlik açısından gerek istihbarat açısından çok ciddi çaba sarf ediyoruz. Günübirlik kiralanan evler konusunda mutlaka daha dikkatli olmamız gerekiyor. KHK ile günübirlik evlerde kalanlarla ilgili bir tedbir getirdi. Bu da biraz daha dışarıdan gelenlerin takibini sağlar."

Samsun ile ilgili çekilen fotoğrafların internet ortamında yayınlanmasının şehrin tanıtımı açısından önemlini vurgulayan Vali Şahin sözlerini şöyle tamamladı: "İnternet ortamında Samsun yazdığınızda önünüze neler geliyor, bir de yurt dışından başka bir şehir yazın neler geliyor. İnternette yüzlerce sayfa, binlerce başlık ve on binlerce resimler var. Bir de Samsun'u tıkladığınızda da neredeyse yok denecek kadar az resimler var. Elinizde telefonlar var, resim çekin, yayınlayın. Özellikle şehit cenazelerinde görüyoruz, herkes resim ve video çekiyor. Samsun ile ilgili kaçımız nereye fotoğraf attık. Benim vaktim olsa çekip atacağım. Bizim sanal ortama çokça resim atmamız gerekiyor ki, insanlar görsünler. Biz Türkiye'deki şehirlerle yarışmak değil, tam tersine dünyadaki şehirler için de bunları yapmamız gerekiyor."

(GKH-SLH-Y)



04.01.2017 16:04:04 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER