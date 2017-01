YEREL HABERLER / NİĞDE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar:

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar:

- 'Patatesin fiyatlarıyla ilgili haberler gerçeği yansıtmıyor'



(Fotoğraflı)



Yasin Esen

NİĞDE (İHA) - Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, son günlerde patatesin 1 lira ile 1.25 kuruş arasında satıldığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Niğde'de depolarda bulunan patateslerin 50 ile 70 kuruş arasına satıldığını kaydeden Başkan Veli Kenar, "Niğde çiftçisinden şu an 60 kuruşa çıkan patates İstanbul pazarında 2 ile 2 buçuk TL arasında satılıyor. Çiftçiyle tüketici arasındaki şahısların patates kalmadı veya patates fiyatının yerinde yükseldiği gibi açıklamalarla pazardaki fiyatını yükselttiğini görüyoruz" dedi.

Kenar yaptığı açıklamada, "Patates Niğde'miz başta olmak üzere tüm illerde de ekiliyor. Patates para ettiği yıllarda da bir sorun para etmediği yıllarda da bir sorun gibi gösteriliyor ve gündemden hiç düşmüyor. Yaş sebze ve meyvedeki haberlerin yüzde 50'sini patatesin oluşturduğunu görüyoruz. Yani başka sebze ve meyvede bu kadar oyun oynandığını görmüyoruz. Bunun nedenleri ise patatese herkesin müdahil olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir haber sitesinde ve gazetede tüm bostancılar komisyoncular ve tüccarlar federasyonu başkanı patatesin az ekildiğini onun için bugünlerde para ettiği gibi bir açıklama yaptı. Patatesin az veya çok ekilme gibi bir durumu yok patates her sene üretildiği gibi üretiliyor. Ama patatesin para etmemesi bu tür yanlış açıklamalardan dolayı patatesin fiyatının etkilendiğini düşünüyoruz. Şuan sanki patatesin çok para etmiş gibi bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor bu açıklamalar. Ama patatesin 50 ila 70 kuruşa üretim maliyeti olduğunu gördüğümüz takdirde bizim ambardan depolardan şuanda 50 ila 70 kuruşa patates satılmakta. Bunun 40 kuruş olanı da var tabi ama bizim piyasa dediğimiz yerde en fazla 60 kuruşa satılıyor. Ama baktığımız zaman 1 ila 1.25 kuruş olduğunu söylüyorlar. Bizden 60 kuruşa gidiyorsa geride kalan yaklaşık 70 kuruşu kim arada kar olarak bölüşüyor. Biz üretiyoruz depoluyoruz ambara koyuyoruz işçiliğimizden masrafımızdan ama sadece alıp götürüp satmakla arada 70 kuruşun oynadığını görüyoruz." diye konuştu.



Tüketiciye pahalı patates yediriyorlar

Tüccarlar ve komisyoncuların yaptıkları açıklamalarla fiyatların yükseldiğini gösterip tüketicinin pahalı patatese mahkum edildiğine dikkat çeken Kenar, "Ama bugün geldiğimiz noktada çiftçilerde tüketici de patatesin pahalı olduğunu bundan çok para kazandığını düşünüyorlar. Ama bu haberlerle patatesin fiyatı yükseldi demeyle bizim çiftçilerin ellerinde ki malları satarak patates fiyatının yükseldiğini düşünmüyoruz. Çünkü arada ki aracılar bunu kendi aralarında reklam yaparak patates fiyatını pazarlarda yükselttiğini görüyoruz. Niğde çiftçisinden şuan 60 kuruşa çıkan patates İstanbul pazarında 2 ila 2 buçuk TL arasında satılıyor. Çiftçiyle tüketici arasındaki şahısların patates kalmadı veya patates fiyatının yerinde yükseldiği gibi açıklamalarla pazardaki fiyatını yükselttiğini görüyoruz. Şuanda bu yıl çini çiftçinin ambarda maliyeti 70 kuruş tabi bu rakam her yıl tohum ve gübre fiyatlarına göre değişiyor. Bugün 70 kuruşa maliyeti olan patates 70 kuruştan satılıyor ise çiftçinin yüzü gülmüş gözüyle bakamayız ki. Bizler fiyat fırsatçılarına dikkat edilmesi konusunda uyarıyoruz. Pazarcılardan da çiftçiyi düşünmelerini ve vicdanlı davranmalarını istiyoruz. İhracat olarak şuanda sadece Irak ve Suriye ye bir sınır ticaretimiz var. Bu dünde vardı bugünde var 15 gün hızlanıyor 15 gün duruyor meydana gelen olayların seyrine göre değişiyor. O bölgelerde de ateşkes olursa daha çok patates gideceğine inanıyoruz. Çünkü yaz ve kışın tek sebzesinin patates olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

(YE-SK-AŞ-Y)



04.01.2017 16:04:08 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER