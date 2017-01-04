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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Muratpaşa Meclisi'nden birlik vurgusu

04 Ocak 2017 Çarşamba, 16:01
Muratpaşa Meclisi'nden birlik vurgusu
Muratpaşa Meclisi'nden birlik vurgusu

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediye Meclisi, yılının ilk toplantısında Belediye Başkanı Ümit Uysal'la birlikte tüm siyasi parti grup sözcülerinin yeni yıl pastasını kesmesiyle çalışmalarına başladı.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeni yılın ilk meclis toplantısında parti grup sözcüleri CHP'li Hüseyin Sarı, AK Partili Cemal Lütfi Öner ve MHP'li Mustafa Taşbaş'la yeni yıl pastasını kesti. Hep birlikte kesilen yeni yıl pastasının ardından çalışmalarına başlayan Belediye Meclisi, Ocak ayı olağan toplantısında 32 gündem maddesini görüşerek karara bağladı.

Barış ve huzur vurgusu
Gündem görüşmeleri öncesi CHP sözcüsü Hüseyin Sarı, 2017 yılının tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi dileğinde bulunurken art arda yaşanan terör olaylarının bütün toplumu etkilediğini dile getirdi. Sarı, "Sarsılmadığımız gün yok. Son olarak yılbaşı gecesi Ortaköy'de 39 insan, 39 can. Söylenecek sözler yetersiz. Toplumsal ayrışmanın ne kadar tehlikeli olduğunu görüyoruz. Herkes aklını başına almalı, barış ve huzur için elinden katkıyı koymalıdır" diye konuştu.

'Hayırlı ve uğurlu bir yıl' dileği
AK Parti sözcüsü Cemal Öner ise 2017'nin hayırlı ve uğurlu bir yıl olmasını temennisinde bulundu. Türkiye'nin tarif edilemez acılar ve sancılar yaşadığını belirten Öner, "Zalimlere merhamet edersek mazlumlara ihanet ederiz" dedi.

'Güzel ve verimli bir yıl olsun'
MHP adına Mustafa Taşbaş da, 2017 yılının Muratpaşa Belediyesi açısından çok güzel ve verimli bir yıl olması dileğinde bulundu. Taşbaş, Beşiktaş ve Kayseri'de yaşanan terör saldırıları ardından büyükelçi suikastı ve son olarak yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası kelimelerin yetersiz kaldığı bir noktada olduklarını belirtti.
(SÇ-SÇ-Y)

04.01.2017 16:05:01 TSI
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