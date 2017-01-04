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Özel yetenekli öğrencilere AİBÜ'den destek sözü



(Fotoğraflı)



Faruk Çidem

BOLU (İHA) - Bolu'da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı faaliyet gösteren Bolu Bilim ve Sanat Merkezi'nin özel yetenekli öğrencileri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun'u ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren merkez hakkında bilgi veren Ferdi Kılıç, yaşıtlarından daha ileri düzeyde aktiviteler yapabilen bu öğrencilerin eğitiminde Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin (AİBÜ) iş birliği ve desteği konusunda Rektör Coşkun'la görüş alışverişinde bulundu. Geçen yıl kurulan merkezde halen 50 öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı testler ve uygulamalar sonucunda seçilen bu öğrencilerin bazısının resim ve müzik gibi sanatsal alanlarda, bazısının ise genel yetenek alanında üstün özellikler gösterdiğini söyledi. Bu öğrencilerin özel bir eğitime ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Kılıç, merkezin hazırladığı projeler ile öğretmen ve velilerin eğitimi konusunda üniversiteyle birlikte çalışarak ülkeye faydalı insanlar yetiştirmek istediklerini ifade etti.

Üstün ve özel yetenekli çocukların eğitimi için üniversite olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurgulayan Rektör Coşkun, "Manevi ve kültürel değerlerimizi içselleştirmiş fikri hür bir nesil yetiştirmek için bu konudaki devlet politikalarımızı daha da geliştirmek zorundayız. Önemli bir coğrafyada yer alan ülkemizin geleceğini iyi yetişmiş nesillerle kurabileceğimizi, bunun için de üniversite olarak yapılması gerekenleri hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.

(FC-GY-Y)



04.01.2017 16:09:24 TSI

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