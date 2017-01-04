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Bayburt'tan Halep'e yardım



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Haber : Beşir Kelleci

Kamera : Beşir Kelleci

BAYBURT (İHA) - Halep'te yaşanan insanlık dramına Bayburt halkı sessiz kalmadı. İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Bayburt Şubesi tarafından 'Halepte insanlık ölmesin' kampanyası kapsamında toplanan giyecek ve gıda malzemelerinin yüklendiği 4 tır dualarla uğurlandı.

Türk Dünyası Parkı'nda gerçekleştirilen uğurlama törenine Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, İl Müftüsü Kemlettin Aksoy, AK Parti İl Başkanı Hakan Kobal, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan İl Müftüsü Kemalettin Aksoy, Halep'te insanlık ölmesin kampanyası kapsamında Bayburt'ta 15 gün içerisine 4 tır dolusu giyecek ve gıda malzemesi toplandığı bilgisini verdi. Aksoy, ayrıca kampanya kapsamında hayırsever vatandaşlarca verilen 147 bin TL'nin Türkiye Diyanet Vakfı Halep hesabına yatırıldığını bildirdi.

Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu ise, her türlü gönül seferberliğinin yaşatıldığı Bayburt'ta gözleri yaşartan bir manzarayla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın başlattığı ve İl Müftülüğünce yürütülen kampanya kapsamında toplanan 4 TIR dolusu yardım malzemesi inşallah birazdan yola çıkacak. Bu anlamda bu kampanyada emeği geçen arkadaşlara, fedakarlığın, yardımlaşmanın, gönül seferberliğinin en üst düzeyde sergileyen bu ilimizdeki bu vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum hepinizden Allah razı olsun." diye konuştu.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş de yaptığı konuşmada, " Halep'te insanlık ölmesin, aslında dünyada insanlık ölmesin. İnsanlığı öldürenler, katledenler utansın. Dünyanın her bir köşesinde Müslümanın kanını akıtan, Müslümanların gözyaşlarına sebep olan, onları evsiz barksız bırakan, anaları çocuksuz, çocukları anasız bırakan emperyalistler utansın" diyerek yaşanan insanlık dramına tepki gösterdi.

Yardım tırları İl Müftüsü tarafından yapılan duanın ardından yola çıktı.

(BK-AA-Y)



04.01.2017 16:16:11 TSI

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