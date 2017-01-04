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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Erşen Akar'dan duygusal veda

04 Ocak 2017 Çarşamba, 16:13
Erşen Akar'dan duygusal veda
Erşen Akar'dan duygusal veda

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer 43 yıllık kamu görevinin ardından emekli olan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Erşen Akar onuruna öğle yemeği verdi. 43 yıllık kamu hayatını tamamlayan Akar duygusal anlar yaşadı.
Programa Vali Güvençer'in yanı sıra vali yardımcıları Mesut Eser, Ünal Çakıcı, Mehmet Yüce, Hüseyin Karameşe, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Manisa eski vali yardımcısı olan Trabzon Vali Yardımcısı Necmettin Yalınalp, valilik birim müdürleri ve personeli katıldı.
Memuriyet hayatı boyunca 23 vali ve 77 vali yardımcısıyla çalışan Akar onuruna Taş Fabrika'da düzenlenen yemekte duygusal anlar yaşandı. Yemekte konuşma yapanlar tarafından, Erşen Akar'ın disiplinli, düzenli çalışması, 43 yıllık bilgi birikimiyle valilik çalışmalarına büyük katkı sunmasının yanı sıra yazdığı yazılar ve şiirler ile de edebi hayata katkılarda bulunduğu belirtildi.
Vali Güvençer, Manisa'da göreve başladığı 6,5 aylık süre içerisinde Erşen Akar'ı tanımaktan ve birlikte çalışmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bu klasik bir veda değil, hatta hiç veda değil, bu bir kutlama, dile kolay 43 yıl devlete millete, hesapsızca kitapsızca, çok yürekten vakfedilmiş muhteşem bir hizmet geçmişinin inşallah şanla şerefle, büyük bir mutlulukla noktalandığı gün. Ben sizlerin ortak duygularını biliyorum, Erşen beyin emekliliği söz konusu olduğu andan itibaren bana sizlerin bu konudaki heyecanı ve bir taraftan kısmi hüznü yansıdı. Bu samimi bir vefanın, samimi bir şükran duygusunun en özel, en güzel, en belirgin işaretiydi. Kelimelerle siz bunları ifade etmemiş olsanız da, sanıyorum hepimiz gibi Erşen Bey de arkasında bıraktığı bu güzel sevgiyi, minnet, şükran, vefa duygularını sonuna kadar hissetti. Ben kendisiyle 43 yılını bire bir paylaşmamış olsam da neredeyse noktası noktasına, saati saatine onun bu 43 yıl içerisinde görevini büyük bir titizlikle yürütürken nelerle karşılaştığını, hangi heyecanları, hangi mutlulukları, zaman zaman hangi hayal kırıklıklarını, hangi telaşları yaşadığını çok iyi biliyorum. Allah'a çok şükür hepsi geldi geçti, hepimizin geçmişinde bunlar var. 43 yıl böylesine arkasında güzel bir iz bırakarak kamuya hizmet etmek kolay değil. Bunun bir bedeli var, bu bedelin karşılığı da baki kalan o hoş seda, gördüğüm kadarıyla sevgili müdürümün bu gök kubbede güzel bir sedası var. Bu masayı paylaşan bütün arkadaşlarım, bende dahil değerli müdürümüze gıpta ediyorlar. Çoğunlukla üzülüyor olmakla veda ettiğimiz kişiye güzel cümlelerle teşekkürlerimizi ifade ediyor olmakla birlikte, sıklıkla iyi ki ben gitmiyorum deriz. Ama şimdi farklı duygulardayız. Allah hepimize böyle güzel, başarılı arkamızda hoş seda bırakarak, şerefle hizmetimizi tamamlamayı nasip etsin. Değerli müdürümüzün de kendisini işine vakfetmiş, işini seven, işine sadık, bir tabiatı var. Bunun teşekkürle, şükran belgeleriyle karşılığını verebilmek mümkün değil. Ama eminim elle tutulmayan gözle görülmeyen bu milletin vefası, bu milletin iyi duyguları, duaları bugüne kadar sevgili müdürümün hayatında refikiydi, bundan sonrada refiki olmaya devam edecek. Mutlaka her birimize milletimize hakkı geçmiştir. Bir veda olmasa bile çalışma hayatının bu son günlerinde hepimiz adına kendisinden bir kez daha kendisinden helallik diliyorum. Bugüne kadar üstün başarı ve gayretleri için kendisini şükranla yad ediyorum" dedi.
Duygulu anlar yaşayan ve gözyaşlarına hakim olamayan Akar da, 43 yıllık görevinde kimseye kırgın olmadığını, özellikle Manisa'da memuriyet hayatının en verimli yıllarını yaşadığını, birlikte çalıştığı arkadaşlarını aile fertleri olarak gördüğünü belirterek şunları söyledi:
"Hepinizi çok seviyorum. Güzel işler yaptık hep birlikte, hiç biri benim tek başıma yapabileceğim işler değildi. Hep sevginizi saygınızı gördüm, katkınızı aldım. Hepimizin düşünceleri aynıydı hiç birimiz rakip değildik. Amacımız sayın valilerimizi başarılı ve mutlu kılmaktı, onlara daha iyi hizmet etmekti. Biz işin mutfağındaydık, ortak başarılarda, ama hepimizde biliyoruz bizimde katkımız var. Hiç birinizle bir kırgınlığımız olmadı, benimde olduysa hepinizden özür diliyorum. Hiç birinizi unutmayacağım Manisa küçük bir şehir ve hayatımın çok uzun bir dilimi geçti o kutlu binanın içinde. Her zaman özel hayatınızda ve kamu hayatınızda yetiş dediğinizde yanınızdayım. Yılların vermiş olduğu bir bilgi birikimimiz var bunu mezara götürecek değiliz, elimden geldiğince katkıda bulunurum. Sayın valim çok teşekkür ederim böyle duygusal bir birliktelik sağladığınız için ben bunu asla beklemiyordum. Mahcup da oldum çok duygulandırdı beni sevgili büyüklerime ve arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler sunuyorum."
Vali Güvençer, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Erşen Akar'a plaket ve üstün başarı belgesi, vali yardımcıları ve mesai arkadaşları da Valilik personeli adına aldıkları hediyeyi takdim etti.
(SC-Y)

04.01.2017 16:16:36 TSI
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