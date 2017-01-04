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YEREL HABERLER  / ŞIRNAK HABERLERİ
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Vali Su, yeni kimlik kartı için başvuru yaptı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 16:16
Vali Su, yeni kimlik kartı için başvuru yaptı
Vali Su, yeni kimlik kartı için başvuru yaptı

(Fotoğraflı)

Melih Yiğit
ŞIRNAK (İHA) - Şırnak Valisi Ali İhsan Su, yeni kimlik kartı başvurusunda bulundu.
Şırnak Valisi Ali İhsan Su, yeni çipli kimlik kartını alabilmek için İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, başvuruda bulundu. İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Mehmet Şirin Dayanan'dan konu hakkında bilgi alan Vali Su, daha sonra yeni kimlik kartı için başvuru yaptı. Vali Su, ziyaret sırasında işlemlerini yapan vatandaşlarla sohbet etti.
Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Mehmet Şirin Dayanan, "Vatandaşlar yeni kartı 10 yıl gibi uzun süre taşıyabilir. Taşıması kolaydır. Vize muafiyeti olan ülkelerde seyahat belgesi olarak kullanılabilir. En büyük özelliklerinden biri sahteciliği en asgariye yani sıfıra indirmektir" dedi.
(MY-MP-Y)

04.01.2017 16:20:08 TSI
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