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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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GTO yönetiminden sınırdaki askeri birliğe ziyaret

04 Ocak 2017 Çarşamba, 16:23
GTO yönetiminden sınırdaki askeri birliğe ziyaret
GTO yönetiminden sınırdaki askeri birliğe ziyaret

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu. Meclis Başkanı Settar Konukoğlu, ve yönetim kurulu üyeleri ve meclis başkanlık divanı sınır bölgesindeki askeri birliği ziyaret etti.
Ziyaret kapsamında GTO heyeti, Çobanbey Sınır Karakolu'nda 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor'u ziyaret ederek, yürütülen hareket hakkında bilgi aldı. Başkan Hıdıroğlu, yaptığı konuşmada, vatanın bölünmez bütünlüğü için gece gündüz görev yapan ve sınır ötesinde bölücü terör örgütlerine karşı mücadele veren askerlerin yanında olduklarını söyledi. Vatan savunmasında görev alan askerlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Hıdıroğlu, "12 gün önce göreve geldik, hiç zaman kaybetmeden askerlerimizi ziyaret etmek istedik. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canlarını hiçe sayan, büyük bir özveriyle görev yapan askerimizin yanındayız. 79 milyonun da askerimizin yanında olduğunu biliyoruz" dedi. Ülkenin kritik bir süreçten geçtiğini vurgulayan Hıdıroğlu, bu süreçte herkesin daha hassas davranması gerektiğini ifade etti. "Şimdi bir araya gelme zamanı, şimdi kenetlenme zamanı" diyen Hıdıroğlu, "Siyasi görüşleri bir tarafa bırakıp Türkiye'nin birlik ve beraberliği için çalışmalıyız. Askerimiz sınırda, polisimiz şehirlerimizde terör örgütlerine karşı mücadele veriyor. Bizler de daha çok çalışarak ülkemizin kalkınmasına destek veriyoruz. Herkes kendi alanında daha iyisini yaparak Türkiye'nin hedeflerine katkı sağlamaya çalışıyor. 'Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır' sözü bizim izin önemli bir rehberdir, bir olursak kazanır, ayrılırsak kaybederiz" şeklinde konuştu.
Tuğgeneral Ali Ekiyor da Gaziantep iş dünyasının önemli desteğini gördüklerini belirtti. İş dünyasına ve yerel yönetimlere desteklerden dolayı teşekkür eden Ekiyor, "Vatan sevgisi üzerine kurulmayan hiçbir şey başarılı olamaz. Bizler burada, sizlerin desteğini yüreğimizde hissediyoruz. Vatanımız için her türlü fedakarlığa hazır olduğumuzu da tüm Mehmetçik adına bir kez daha ifade etmek istiyorum. Gaziantep Ticaret Odası yönetimi ve meclisine nazik ziyaretleri ve destekleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.
GTO heyeti, ziyarette Ali Ekiyor ve komuta ekibindeki askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
(SD-Y)

04.01.2017 16:25:22 TSI
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