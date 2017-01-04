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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Vali Güvençer'in eşi Fatma Dilek Güvençer'den ziyaret turu

04 Ocak 2017 Çarşamba, 16:24
Vali Güvençer'in eşi Fatma Dilek Güvençer'den ziyaret turu
Vali Güvençer'in eşi Fatma Dilek Güvençer'den ziyaret turu

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'in eşi Fatma Dilek Güvençer Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi Hüsrevağa Hamamında açılan Manisa Bezi Dokuma Kursunu ziyaret etti.
İlk ziyaretini Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne gerçekleştiren Fatma Dilek Güvençer Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kanca'dan faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan okuma yazma, biçki dikiş, takı tasarım ve Kodla Manisa kurslarını gezerek kursiyerlerden bilgi alan Fatma Dilek Güvençer kursiyerlerin ürettiği eserleri yakından inceledi.
Güvençer, kursiyerler ile bol bol sohbet ederken, kursiyerler de yakın ilgi göstererek kendisinin ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade etti.
Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kanca da ziyareti sırasında Fatma Dilek Güvençer'e kursiyerlerin ürettiği bir tablo hediye etti.

Manisa Bezini tanıdı
Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'in eşi Fatma Dilek Güvençer daha sonra Hüsrevağa Hamamı'nda Manisa Büyükşehir Belediyesinin desteği ile Manisa bezlerinin dokunduğu atölyeye de ziyaret etti.
Güvençer, Şehzadeler ilçesi Sakarya Mahallesinde bulunan, 1500'lü yıllarda yaptırılan Hüsrevağa Hamamının tarihi yapısı korunarak dokuma tezgahlarının yerleştirildiği Atölyede Manisa Bezi Dokuma Eğitmeni Fatma Özkahraman ve kursiyerlerden bilgi aldı.
Manisa bezinin kadınların ellerinde yeniden hayat bulduğunu dile getiren Özkahraman, 7 yıldır Manisa Bezi Dokuma Eğitimi verdiklerini, 600 yıllık bir geçmişe sahip Manisa bezinin 100 yıl öncesine kadar kentin geçim kaynağı olduğunu, ancak tarımın gelişmesi, sanayileşmenin artması nedeniyle bu mesleğin unutulduğunu söyledi. Özkahraman, "Bu kurs ile kadınlarımıza hem meslek öğretmeye hem de ilimizin bezine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bezin ipliği Buldan'dan getiriliyor. Kıyafetten ev dekorasyonuna kadar çok geniş yelpazede çalışmalar yapıyoruz. Gecelik, hacı kıyafeti, bindallı, gelinlik, masa örtüsü, şal, fular gibi çeşitlerimiz bulunuyor. Ürünler sağlık açısından da tercih ediliyor" dedi.
Manisa bezinden yapılan ürünleri yakından inceleyen Fatma Dilek Güvençer kursiyerleri tebrik ederek, hem tarihin yaşatılmasından hem meslek öğrenerek aile bütçesine katkıda bulunmalarından duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Kursiyerler geçmişte şifa merkezi olarak da kullanılan tarihi hamamın kendilerini terapi ettiğini, yaşadıkları sıkıntıları unuttuklarını, tarihi Manisa bezini dokumaktan son derece mutlu olduklarını dile getirdi.
(SC-Y)

04.01.2017 16:27:56 TSI
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