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Erzurum kent portalı tanıtıldı



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ERZURUM (İHA) - Erzurum'da 2017 yılının ilk kaymakamlar toplantısı Vali Seyfettin Azizoğlu Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde Erzurum Kent Portalı düzenlenen programla hizmete girerek kamuoyuna tanıtıldı.

Erzurum Kongresinin (1919) yapıldığı Tarihi Kongre Binasında yapılan kaymakamlar toplantısı öncesi "2016-2017 Yılı Bilim, Sanat, Kültür ve Spor Ligi İş Birliği Protokolü" imza töreni düzenlendi. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Muammer Yaylalı, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Erzurum Valiliği tarafından Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi arasında imzalanan bilim, sanat, kültür ve spor ligi iş birliği protokolü ile vatandaşların Erzurum'la ilgili her türlü bilgiye ulaşılabilecekleri Kent Portalı hizmete girmiş oldu.

Vali Azizoğlu, törende yaptığı konuşmada Kent Portalının sadece Erzurumlulara değil, kente başka şehirlerden gelecek turistlere de her konuda rehber olacağını ifade ederek Portalda il genelinde yapılacak olan faaliyetlerin de duyurulacağını belirtti.

Töreninin ardından basına kapalı olarak gerçekleştirilen kaymakamlar toplantısında emniyet ve asayiş tedbirleri görüşüldü.

(ERZ-AT-Y)



04.01.2017 16:27:49 TSI

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