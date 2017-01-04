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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Gürle'de OSB Kent kuruluyor

04 Ocak 2017 Çarşamba, 16:27
Gürle'de OSB Kent kuruluyor
Gürle'de OSB Kent kuruluyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediye Meclisi, yılın ilk meclis toplantısında Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB)'nde çalışanları sevindirecek bir karara imza attı.
Yılın ilk meclis toplantısı Belediye Meclis Salonu'nda Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'nin başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis'in açılış konuşmasını gerçekleştiren Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Türkiye'de yaşanan terör olaylarını lanetledi. Çerçi'nin açılış konuşmasının ardından Meclis'te oylamaya geçildi. Meclis'in 6'ncı maddesinde 2017 Yılı Katı Atık Tarifesi belirlendi. İlgili maddeyle ilgili açıklamada bulunan Çerçi, "2014 yılında ortak bir kanıyla Büyükşehir Meclisi'nden geçti. Ancak iki senedir biz bu bedellerin tahsilatını yapamadık. Önümüzde örnekler var. Çeşitli illerde bu bedeli ilçe belediyeleri alıyor. Mesela elimizde İzmir Konak ilçesinden tahsilat makbuzu var. Bunu büyükşehre göndereceğim. Burada bir kamu zararı var. Bu tarifelerin uygulanması lazım. En son Ödemiş belediyesi başkanıyla görüştüğüm zaman her ay 500 bin lira bedel tahsil ettiklerini belirtti. Bizim ciddi bir zararımız söz konusu. Elimizde mahkeme kararları var. Biz kamu kurumuyuz. Gerekirse bu konuyu hukuka da götüreceğiz. Şahısların istekleriyle geçiştirilecek bir konu değil. 1 ay daha bekleyeceğim ve hukuka taşıyacağım. Bütün ilçe belediyeleri bunu istiyor. Ancak bir türlü hayata geçmiyor" dedi. Konuşmanın ardından komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi.
Meclis gündeminin 9'uncu maddesinde Yunusemre Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi arasında bir süre önce imzalanan OSB Kent protokolü gereği; Gürle'nin toplu konut alanı ilan edilmesi görüşüldü. AK Parti Grup Başkanvekili Can Mercül ve Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'nin kısa bir bilgilendirme konuşması yapmasının ardından oylamaya geçilen madde oy birliğiyle kabul edildi. İlgili maddenin Meclis'ten geçmesiyle beraber Gürle, OSB Kent'in kurulması amacıyla toplu konut alanı ilan edildi.
Yılın ilk meclisinde komisyon seçimleri de gerçekleştirildi. Gizli oylama usulüyle gerçekleştirilen seçimlerde Denetim Komisyonu, Sosyal Yardım Komisyonu ve Gıda Bankası Komisyonu'na üye seçimi gerçekleştirildi. Oylama sonucunda Denetim Komisyonu'na Gürkan Koyuncu, Arif Alkan, Taner Çiçek, Serkan Öngider ve Bahri Küçükoğulları seçildi. Sosyal Yardım Komisyonu'na Mustafa Gürler, Mehmet Arık, Gürkan Koyuncu, Taner Çiçek, Seher Baydar ve Erdinç Yavaşlı seçildi. Gıda Bankası Komisyonu'na ise; Veli Doğdu, Mustafa Gürler ve Hüseyin Köroğlu seçildi. Diğer maddelerin görüşülmesiyle Ocak Ayı Meclis Toplantısı sona ererken, bir dahaki toplantının 7 Şubat Salı saat 18:30'de gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.
(AY-Y)

04.01.2017 16:30:14 TSI
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