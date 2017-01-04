YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hakemler çareyi elektrikli sobayla ısınmakta buldu

Hakemler çareyi elektrikli sobayla ısınmakta buldu



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te Liseler Arası Voleybol Turnuvasının düzenlendiği kapalı spor salonundaki kalorifer sisteminin yeterli olmaması sebebi ile hakemler çareyi elektrikli sobayla ısınmakta buldu.

Bilecik İl Mili Eğitim ve Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşan düzenlenen Liseler Arası Voleybol Turnuvasının Yıldız Kızlar Kategorisi maçları, Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi Kapalı Spor Salonunda oynandı. Müsabaka sırasında salonun kaloriferlerinin yeterli derecede yapmaması hem hakemlere hem de sporculara zor anlar yaşattı. Hakemlerse çareyi elektrikli sobayla ısınmakta buldu.

(CKT-MET-Y)



04.01.2017 16:33:15 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER