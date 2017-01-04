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Adıyaman İmam Hatip Ortaokulunda münaza yarışması



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İmam Hatip Ortaokulu, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen "Tartışa tartışa anlatıyoruz, tartışa tartışa anlıyoruz" projesi kapsamında 6.ve 7.sınıf öğrencileri arasında münazara yarışmasının finali yapıldı.

Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu Konferans salonunda düzenlenen final etkinliğine İl Milli Eğitim Müdür Vekili Kazım Çoban, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Altındal, Adimder Başkanı Abubekir Turmaz, Ensar Vakfı Başkanı Muzaffer Şimşek, okul müdürleri, veli ve öğrencilerimizin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Okul Müdürü Nevzat Yiğit, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün münazarayı düzenlemedeki amacının, toplum içinde kendilerini sözlü olarak ifade edebilmelerini sağlamayı, öğrencilerin özgüven ve sorumluluk duygularını, özgün fikir üretebilme ve karşılaştıkları problemlere çözüm bulma yeteneklerini, farklı görüşleri savunabilme, mantık yürütebilme, tezler ortaya koyma ve antitezler üretme konusundaki becerilerini geliştirmeyi, farklı görüşteki insanlara ve düşüncelerine saygı göstermeyi öğretmek olduğu belirtildi.

6. Sınıflarda, 6-A sınıfı öğrencileri teknolojinin öğrencinin başarısında olumsuz yönde etkilediğini savunurken 6-D sınıfı öğrencileri ise teknolojinin öğrenci başarında olumlu katkısı olduğunun savundu. Jüri üyeleri ve seyirciler önünde kıran kırana yapılan münazaranın sonucunda 6-A sınıfı münazarayı kazanan taraf oldu.

7. Sınıflarda ise 7-C sınıfı öğrencileri başarısında disiplin ve çalışma önemi, 7-B sınıfı ise öğrenci başarısında doğuştan gelen zeka, yeteneğin önemini dile getirdi. Münazara sonucunda 7-B sınıfı kazanan taraf oldu.

Münazara arasında okul öğrencileri müzik ve ney dinletileri ile seyircilere güzel bir gece yaşattı. Büyük bir heyecana sahne olan Münazaranın sonucunda dereceye giren öğrencilerimize madalya ve katılım belgeleri ve çeşitli hediyeler verilmesiyle son buldu.

(AHM)



04.01.2017 16:31:24 TSI

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