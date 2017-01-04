04 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'ya geliyor

04 Ocak 2017 Çarşamba, 16:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'ya geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'ya geliyor

(Fotoğraflı)

Bekir Basmacı
ŞANLIURFA (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, cuma günü Şanlıurfa'ya gelerek toplu açılış programına katılacak.
Düzenlenecek olan toplu açılış programına, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile Şanlıurfa milletvekillerinin yanı sıra Ak Parti Şanlıurfa Teşkilatı ile vatandaşların katılması bekleniyor.
Ak Parti İl binasında düzenlenen toplantıya çok sayıda Ak Parti il ve ilçe temsilcisi katıldı.
Düzlenecek olan açılış mitingine hazırlık için toplandıklarını belirten Ak Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Burada ilçe belediye başkanlarımız, Ak Parti ilçe başkanlarımız ve il yürütme kurulumuz ile birlikteyiz. Tabi bir müjde ile sözümüzü açmak istiyoruz. Şanlıurfa'ya cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan geliyor. Bunu için bir hazırlık çalışması içerisindeyiz. Yapılacak mitinge ve açılışa bütün halkımız davetlidir. Ben burada sesleniyorum. Köylerimizde, ilçelerimizde, muhtarlarımıza, kanaat önderlerimize ve Şanlıurfa halkımıza sesleniyorum. Nasıl ki 15 Temmuz demokrasi gecesi güzel bir şahlanış yaptık. 250 bin kişiyi meydanlara yığdık. Nasıl ki 27 gün demokrasi nöbetleri için Rabia Meydanında dimdik ayakta durduk, bu açılışta bunun bir taçlandırılması olacaktır. Bunun için bütün halkımız el ele Cumhurbaşkanımızın yapacağı açılışta bulunmalarını talep ediyorum, davet ediyorum. Bu birliktelik, hepimizi mutlu edecektir. Cumhurbaşkanımız cuma günü, cuma namazında burada olacaklar. Ardından akşamüstü açılışlardan sonra yapılacak istişarelerden sonra dönüşünü yapacaklardır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Faruk Çelik ile Şanlıurfa milletvekilleri de hazır bulunacaklardır. Allah inşallah memleketimiz için hayırlı uğurlu eder. Biliyoruz ki ülkemiz sıkıntılı bir süreçten geçmektedir. Bu süreci geriye döndürüş, milletimizin omuz omuza durmasıyla püskürtülecektir. Allah'a hamd olsun, 15 Temmuz darbesini, en güzel şekilde halkımızın özverisiyle, halkımızın gayretiyle geriye püskürttük. Bundan sonra ülkemiz adına yükseliş dönemi başlamıştır, huzur dönemi başlamıştır, kalkınma dönemi başlamıştır. Burada biz kendi hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah cuma günü halkımızla güçlü bir şekilde bir araya geleceğiz" şeklinde konuştu.
Cuma günü düzenlenecek olan miting için, şehir içi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı bildirildi.
(BB-BRN-Y)

04.01.2017 16:37:40 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa'da menfeze yerleştirilmiş patlayıcı bulundu
YEREL

ŞANLIURFA'DA MENFEZE YERLEŞTİRİLMİŞ PATLAYICI BULUNDU
Şanlıurfa'daki terör operasyonu
YEREL

ŞANLIURFA'DAKİ TERÖR OPERASYONU
Ceylanpınar'dan Halep'e yardım
YEREL

CEYLANPINAR'DAN HALEP'E YARDIM
Şanlıurfa'daki terör saldırılarına ilişkin dava
YEREL

ŞANLIURFA'DAKİ TERÖR SALDIRILARINA İLİŞKİN DAVA
Takla atan kamyonetin sürücüsü yaralandı
YEREL

TAKLA ATAN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
Üniversite öğrencilerinden okullara yardım
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN OKULLARA YARDIM
Hür Özgüv- Sen Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Yakup Yenmez:
YEREL

HÜR ÖZGÜV- SEN GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGE BAŞKANI YAKUP YENMEZ:
Suriye geçici eğitim merkezleri koordinatör müdürleri toplantısı yapıldı
YEREL

SURİYE GEÇİCİ EĞİTİM MERKEZLERİ KOORDİNATÖR MÜDÜRLERİ TOPLANTISI YAPILDI
Zihinsel engelli öğrenciler gönülleri fethetti
YEREL

ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLER GÖNÜLLERİ FETHETTİ
Haliliye'de haşerelerle mücadele kış aylarında da sürüyor
YEREL

HALİLİYE'DE HAŞERELERLE MÜCADELE KIŞ AYLARINDA DA SÜRÜYOR
Şanlıurfa'da lisenin bodrum katında yangın
YEREL

ŞANLIURFA'DA LİSENİN BODRUM KATINDA YANGIN
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Kışı pamuk topladıkları tarlada geçiriyorlar
YEREL

KIŞI PAMUK TOPLADIKLARI TARLADA GEÇİRİYORLAR
Şanlıurfa'da hafif ticari araç ata çarptı
YEREL

ŞANLIURFA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ ATA ÇARPTI
Şanlıurfa Valisi'den Ceylanpınar'a ziyaret
YEREL

ŞANLIURFA VALİSİ'DEN CEYLANPINAR'A ZİYARET
Siverek'te kar yağışı başladı
YEREL

SİVEREK'TE KAR YAĞIŞI BAŞLADI
Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna:
YEREL

ŞANLIURFA VALİSİ GÜNGÖR AZİM TUNA:
Şanlıurfaspor'da transfer çalışmaları
YEREL

ŞANLIURFASPOR'DA TRANSFER ÇALIŞMALARI
Şanlıurfa'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

ŞANLIURFA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Haliliye Belediyesinde Ocak ayı meclis toplantısının il oturumu yapıldı
YEREL

HALİLİYE BELEDİYESİNDE OCAK AYI MECLİS TOPLANTISININ İL OTURUMU YAPILDI
Şanlıurfa'da 154 kilo 500 gram esrar ele geçirildi
YEREL

ŞANLIURFA'DA 154 KİLO 500 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI