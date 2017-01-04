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Gençlik Meclisi'nden Başkan Sekmen'e Ziyaret



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ERZURUM (İHA) - Erzurum Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Mustafa Gökdemir ile Gençlik Meclisi Komisyon Üyeleri, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti. Ziyarette, Gençlik Meclisi Başkanı Gökdemir'in yanı sıra Gençlik Meclisi Eğitim Komisyonu Başkanı Umut Çağrı Sarı, Üniversiteler Komisyonu Başkanı Yusuf Polat, komisyon üyeleri Erva Yaşarbaş ve Nagehan Bebek, Ortaöğretim Komisyonu Başkanı Cevat Kılıç, komisyon üyeleri Elif Tanas ve Zeynep Buse ile Tanıtım Medya Komisyonu Başkanı Ömer Fırat da yer aldı. Yaklaşık 2 aydır görevini yürüten Gençlik Meclisi Başkanı Mustafa Gökdemir, Başkan Mehmet Sekmen'e kasım ve aralık aylarında gerçekleştirilen 20 saha çalışmasını anlattı. Gökdemir, 2017'de yapılacak çalışmalar hakkında da bilgi verdi ve gençlik üzerine Başkan Sekmen ile istişarelerde bulundu. Gökdemir, Gençlik Meclisi'nin çalışmalarına değinerek, "Erzurum Gençlik Meclisi olarak Üsküdar Gençlik Meclisi ile kardeş meclis olduk. İlerleyen dönemlerde Üsküdar Gençlik Meclisi ile büyük ve önemli organizasyonlara el birliğiyle imza atacağız. Şehrimizde bulunan gençlerimizin bu organizasyonlara maksimum düzeyde katılımlarını sağlayarak bilgi birikimlerinin artırmak, tecrübe edindirmek ve yeniden gençler üzerinden Anadolu kardeşlik ruhunu canlandırmak istiyoruz" dedi. Atölye çalışmalarına da değinen Başkan Gökdemir, "Aktif olarak faaliyet gösteren 8 atölye çalışmamız var. Çalışmalarımızın odak noktasını, şehrin her yaş ve kesiminden gençleri hedef alarak belirledik. Şehir de dokunmadığımız genç kalmayana dek çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

(ERZ-AT-Y)



04.01.2017 16:37:56 TSI

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