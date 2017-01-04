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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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MAGİAD, Başkan Çelik'le buluştu

04 Ocak 2017 Çarşamba, 16:34
MAGİAD, Başkan Çelik'le buluştu
MAGİAD, Başkan Çelik'le buluştu

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, geçtiğimiz hafta yapılan genel kurulun ardından Manisa Genç İş Adamları Derneği (MAGİAD) Başkanlığına seçilen Ömer Geriter ve yönetimini makamında ağırladı.
Geçtiğimiz hafta yapılan kongre ile Manisa Genç İş Adamları Dernek Başkanlığı görevini Ömer Özkara'dan devralan Ömer Geriter, MAGİAD yönetimi ile birlikte Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik' i makamında ziyaret etti. MAGİAD olarak Şehzadeler Belediyesi ile ortak çalışmalar yapmak istediklerini dile getiren Başkan Geriter "Öncelikle kongremize katılarak bizlere vermiş olduğunuz destek nedeni ile size çok teşekkür ediyorum. Bu bağlamda size teşekkür etmek ve MAGİAD'ın önümüzdeki dönem projelerinden bahsetmek, Şehzadeler Belediyesi olarak birlikte neler yapabiliriz noktasında fikir alışverişinde bulunmak için yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız ile birlikte sizi ziyaret edelim istedik. Bizler Manisa'nın evlatları olarak bulunduğumuz yerlerde Manisa' ya en iyi şekilde hizmet etmek için tüm kurum ve kuruluşlarımız ile koordineli bir şekilde çalışacağız" dedi.
Şehzadeler Belediyesi olarak gençleri her zaman desteklediklerini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Geçtiğimiz hafta yapılan kongrede Ömer Geriter kardeşimiz başta olmak üzere, tüm yönetim kurlu üyelerine başarılar diliyorum. Daha önce MAGİD Başkanı olarak uzun süre hizmet etmiş olan Ömer Özkara kardeşimize de çok teşekkür ediyorum. MAGİAD'ı ben çok önemsiyorum. Manisa'mızın genç iş adamlarının bir araya geldiği örnek ve başarılı çalışmalar yapan ciddi bir sivil toplum kuruluşumuzdur. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu genç ve dinamik kadroyla, Şehzadeler Belediyesi olarak ortak birçok güzel projelere birlikte imza atarız. Bizler şehrin yöneticileri olarak bu şehrin gençlerinin her zaman yanındayız, MAGİAD Başkanı Ömer Geriter ve yönetiminin yanındayız bundan sonrada yanında olmaya devam edeceğiz "dedi.
(ÖND-Y)

04.01.2017 16:38:03 TSI
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