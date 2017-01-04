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Denizli Büyükşehir'in evde bakım hizmetleri devam ediyor



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DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Evde Bakım ve Koordinasyon Merkezi, bugüne kadar 740 bakıma muhtaç vatandaşın yüzünü güldürdü.

Denizli Büyükşehir Belediye tarafından 10 Haziran 2016 tarihinde hizmete açılan Evde Bakım ve Koordinasyon Merkezi, yardıma muhtaç vatandaşların ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan, yaşlı, engelli, yatalak ve maddi durumu yetersiz vatandaşların kişisel bakımları ile yaşadıkları evin temizlik ihtiyaçları, toplam 8 araç ve 30 personel ile karşılanıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Koordinasyon Merkezi'nin çağrı hattına 7 ayda toplam 940 başvuru yapıldı. Yapılan değerlendirme sonucu 740 kişiye, ihtiyaç ivediliğine göre 15 gün, 1 ay ve 2 aylık periyotlarda 2 bin 511 kez evde bakım hizmeti verildi. 761 kişiye ise kişisel bakım hizmeti sunuldu.

Bakıma muhtaç vatandaşlar ev temizliği ile kişisel bakım ve temizliklerini yapan ekiplere ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür ederek, "Yaşlı, engelli, yatalak ve maddi durumu yetersiz olup kişisel bakımı ve ev temizliğini yapamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım eli uzatmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dertlerine çare olmaya gayret ettiğimiz bu güzel insanların hayır dualarını almak bizlere güç veriyor. Belediyecilik sadece yol yapmak değildir, bu işin bir de sosyal ve toplumsal yönü vardır. Denizli'de yardıma muhtaç vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımız her alanda sürecek" diye konuştu.

(MT-



04.01.2017 16:49:00 TSI

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