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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Gülüç Belediyesi'nde örnek birliktelik

04 Ocak 2017 Çarşamba, 16:48
Gülüç Belediyesi'nde örnek birliktelik
Gülüç Belediyesi'nde örnek birliktelik

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi'nin iktidar ve muhalefet meclis üyeleri tüm kararlarını oy birliği ile alarak örnek bir birliktelik sergiledi.
Gülüç Belediyesi'nin 2017 yılı Ocak ayı Meclis toplantısı gerçekleştirildi. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, 3 yıllık süre zarfında iktidar ve muhalefet meclis üyeleri ile parti ayrımı gözetmeksizin beldeye hizmet ettiklerini söyledi. Meclis kararlarının tümünün oy birliği ile alınmasının örnek bir davranış olduğunu anlatan Demirtaş "İktidarı, muhalefetiyle hepimizin amacı Gülüç'e en güzel hizmetlerin yapılması. Bu noktada meclis gündemine gelen tüm kararlarımızı oy birliği ile aldık. Hiçbir zaman parti ayrımı gözetilmedi. Bu birlik ve beraberlik tablosu Gülüç'ün gelişmesini ve daha fazla hizmet yapılmasını sağlıyor. Gülüç halkımız adına sizlere teşekkür ediyorum. Bundan sonrada birlik ve beraberlikten ayrılmayacağız. Hep birlikte Gülüç'e hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu tablonun ülkemizde örnek olmasını diliyorum. Çünkü Ülkemizin en çok birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu günlerden geçiyoruz. Bu vesile ile bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum." dedi. Toplantıda meclis üyeleri de Başkan Demirtaş'a teşekkür etti.
(VK-RFK-Y)

04.01.2017 16:52:55 TSI
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