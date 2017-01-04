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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Kdz. Ereğli'de Halep'e yardım için son 3 gün

04 Ocak 2017 Çarşamba, 16:50
Kdz. Ereğli'de Halep'e yardım için son 3 gün
Kdz. Ereğli'de Halep'e yardım için son 3 gün

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi tarafından Halep'e yardım için başlatılan kampanyaya vatandaşların büyük ilgi gösterdiği belirtildi.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Halep için toplanan yardımların ayrıştırma ve paketleme çalışmalarını inceledi.
Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, belediye başkan yardımcıları Esra Alpago, Ayhan Atay, Atilla Bulak ve Hüseyin Ağlar ile birlikte, bugüne kadar toplanan yardımların ayrıştırma-paketleme işlemlerini yerinde denetleyerek Sosyal Yardım İşleri Müdürü Mehmet Aksoy'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kampanyada son 3 güne girilirken Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Kdz. Ereğli halkına duyarlılıkları nedeniyle teşekkür etti. Halep'te yaşananlara duyarsız kalınamayacağını dile getiren Uysal "Bu konuda toplumun her kesimine yaptığımız çağrı karşılık buldu. Belediyemiz, siyasi partilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve halkımızla birlikte el ele verdik, Halep için topyekûn yardım seferberliği başlattık. Gıda ve giysi yardımlarını ayrı ayrı görevli arkadaşlarımız topluyor. 2 aracımız boş durmuyor, çevre ilçelerden, hatta köylerden arayanlar var. Öğrencilerimiz gelip harçlıklarını vererek nakdi yardımlarıyla kampanyaya destek oluyorlar. Her kesimden yoğun bir ilgi var. Son 3 güne girdik kampanyamızda. Görevli arkadaşlarımız giyim yardımlarını kadın-erkek-çocuk olmak üzere cinslerine göre ayırıyorlar, sonra paketleme yapıp tırlara yüklenmek üzere hazır hale getiriyoruz. Gıda yardımlarımızı da ayrı bir yerde topluyoruz" dedi.
Devam eden kampanya hakkında bilgi almak için Ereğli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün 333 13 41-42-43 numaralı telefonları aranabilecek.
Nakdi yardımlar ise Vakıflar Bankası'nın TR30 0001 5001 5800 7305 3485 68 İban numaralı hesabına yapılabilecek. Kampanya, 6 Ocak Cuma günü sona erecek ve toplanan yardımlar Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi Halep'lilere ulaştırılacak.
(VK-RFK-Y)

04.01.2017 16:53:46 TSI
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