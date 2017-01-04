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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Metabolizmayı hızlandıran 8 besin!

04 Ocak 2017 Çarşamba, 16:56
Metabolizmayı hızlandıran 8 besin!
Metabolizmayı hızlandıran 8 besin!

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Diyetisyen Şeyda Sular, metabolizmayı hızlandıran besinler konusunda bilgilendirdi. Sular, "Bazal metabolizma hızı bir insanın herhangi bir fiziksel aktivite yapmadan gün içinde harcadığı enerji miktarıdır. Kişinin metabolizma hızı ne kadar yüksekse kilo verme hızı da bununla doğru orantılı olarak artmaktadır. Bazal metabolizma hızı kişinin yaş, cinsiyet, genetik yapı, fiziksel aktivite durumu, karbonhidrat tüketim miktarı, hastalık durumu ve su tüketimi gibi birçok faktöre bağlıdır" diye konuştu.
Diyetisyen Şeyda Sular, metabolizmayı hızlandırmak için hangi besinlerden faydalanılması gerektiği konusunda ise şunları söyledi;
"Kırmızı Acı Biber; Kırmızı bibere yakıcı özelliğini veren capsaicin içeren yiyecekler metabolizmayı hızlandıran besinler arasında ilk sırada gelmektedir. Acı biber yenildikten sonra uzun bir süre metabolizma hızını 2 kata kadar hızlandırmaktadır. Dışarıda satılan kapsüllere itibar etmeyiniz yemeklerinize düzenli olarak ekleyerek doğal yollardan metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz
Yeşil Çay; İyi bir antioksidan kaynağı olan yeşil çay içeriğinde kafein sayesinde metabolizmayı hızlandırdığı bir çok araştırma sonucu görülmüştür. Aynı şekilde kahve tüketimiyle de metabolizmamızı hızlandırmak mümkündür. Özellikle spor öncesi içilen kahveyle spor esnasında yakılan enerjiyi arttırdığı bilinmektedir. Metabolizmayı hızlandırmasının yanı sıra kafein tüketim miktarı 400 ml üstünde tutulmamalı tutulduğu takdirde çarpıntı,tansiyon problemi,uykusuzluk ve kadınlarda osteoporozu arttırdığı unutulmamalıdır.Herşeyde olduğu gibi azı karar çoğu zarar.
Keten Tohumu; İyi bir omega-3 kaynağı olan keten tohumu tansiyon, kolesterol, kalp-damar sağlığına katkısının yanında bağırsak hareketlerini düzenleyerek metabolizmayı hızlandırıcı etkisi de yapılan araştırmalar sonucu görülmüştür. Aynı zamanda keten tohumu B12 içeren tek bitkisel kaynaktır.
Lifli Yiyecekler; Besinlerin sindirilmeyen kısmı olan lif(posa) vücudun harcadığı enerjiyi artırarak metabolizmanızın hızlanmasında yardımcı olur. Aynı zamanda lifli yiyecekler bağırsak hareketlerinizi düzenler sizi uzun süre tok tutar.Diyabetli hastalar için glisemik indeksi düşük olan lifli yiyecekler kan şekerinin dengede kalmasını sağlar.Lif bakımından zengin yiyeceklere örnek verecek olursak;yulaf,kepekli-tam buğday tahıl ve ekmek grubu,portakal,greyfurt,kabak çekirdeği,badem,yer fıstığı,kuru erik-kayısı,grefurt,ananas,yeşil yapraklı sebzeler gibi bir çok örnek verebiliriz."
Protein; Protein içeren besinlerin sindirimi karbonhidrat içerenlere göre daha geç yapılmaktadır.Buna bağlı olarak sindirim sistemimiz protein tüketimi sonrası sindirebilmek için daha fazla enerji harcamaktadır. Günlük beslenmemizde her öğünümüze bir protein kaynağını dahil ederek günlük harcadığımız enerjiyi arttırabiliriz. Protein kaynağımızı kırmızı etten çok balık,tavuk,hindi,yumurta ve süt /yoğurt grubu olarak seçebiliriz.
Ananas; Ananasın içeriğinde yer alan bromelain adlı proteinlerin sindiriminde görevli enzim sayesinde proteinlerin sindirimi hızlanır ve vücutta yıkım olayı artar buna bağlı olarak metabolizmayı hızlandırıcı etkisi vardır.Aynı zamanda ananas diüretik etkisiyle ödeme karşı birebirdir.
Tarçın; Tarçın kan şekerini düzenlemeye yardımcı etkisiyle ani kan şekeri düzensizliğini gidermede yardımcı olup acıkma sürenizi geciktirir.Bunun yanında sindirim sırasında vücut ısısını yükselterek termik etki yaratır ve metabolizmayı hızlandırmada yardımcı olur.Yemeklerinizi tarçınla tatlandırabilir aynı zamanda günlük su tüketiminizde suyunuzu tarçınla aromalandırabilirsiniz.
Kuşkonmaz; Kuşkonmaz lifli yapısıyla metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı,bağırsak dostu aynı zamanda iyi bir idrar söktürücü olup ödem atmaya yardımcı düşük kalorisiyle diyetlerin vazgeçilmezidir."
(ERZ-AT-Y)

04.01.2017 16:58:47 TSI
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