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Süleymanpaşa Belediye Meclisi 2017'nin ilk toplantısını gerçekleştirdi



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2017 yılı ocak ayı meclis toplantısını Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda gerçekleştirdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın da ziyaret ederek bir konuşma yaptığı Süleymanpaşa Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısında Albayrak 2017 yılında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Süleymanpaşa ilçesi sınırlarında yapacağı yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat başkanlığında başlayan toplantıda yoklamanın ardından 13 gündem maddesi, belediye meclisinin aralık ayında yapmış olduğu toplantısında İhtisas Komisyonlarına havale edilen evraklar ve gündem harici evrakların görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.



10 komisyon raporu ve gündem harici 10 evrak görüşüldü

13 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından belediye meclisinin aralık ayında yapmuş olduğu toplantısında İhtisas Komisyonlarına havale edilen evraklar görüşüldü. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun 6, Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonu'nun 4 evrakının görüşüldüğü Süleymanpaşa Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısında ayrıca 10 gündem dışı evrak da görüşülerek karara bağlandı.

Yaklaşık 4 saat süren toplantı sonunda Süleymanpaşa Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısı sona ererken bir sonraki toplantının 1 şubat 2017 Çarşamba günü gerçekleştirileceği açıklandı.

(YG-MEF-Y)



04.01.2017 16:59:30 TSI

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