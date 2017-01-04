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Huzurevinde doğum günü kutlaması



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Muharrem Sancaklı huzurevinde yaş günü programı gerçekleştirildi. Huzurevi sakinlerinin doğumgünü pastası kesildi, el becerilerini görücüye çıkardıkları sergi açıldı.

Muharrem Sancaklı huzurevi konukları hep birlikte doğum günü kutladı. Birlikte kesilen pastanın ardından Serkan Yazıcı'nın sihir gösterisi ile keyifli anlar geçirdiler.Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeki Yıldırım ve İbrahim Sancaklı'nın katıldığı programda yaşlılar unutamayacakları bir gün yaşadı.Huzurevindekilerin doğum günlerini kutlayan Zeki Yıldırım huzurevinin yaşamlarını daha huzurlu sürdürebilecekleri yerler olduğunu söyledi. Yıldırım amaçlarının, devletin verdiği imkanlarla hizmet kalitesini daha iyi yerlere taşımak olduğunu belirtti.Yıldırım'ın konuşmasının ardından, huzurevi sakinlerinin doğum günü pastası kesildi.

Doğum günü partisinde huzurevi sakinleri İlizyonist Serkan Yazıcı'nın şovu ile keyifli dakikalar geçirdiler, sihirbazlık oyunlarına eşlik ettiler

Programın sonunda huzur evinde kalan yaşlıları katıldıkları kurslarda ortaya çıkardıkları eserlerden oluşan sergi açıldı.

(AY)



04.01.2017 16:59:30 TSI

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