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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Kamyonet Korkuluklarda asılı kaldı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 16:58
Kamyonet Korkuluklarda asılı kaldı
Kamyonet Korkuluklarda asılı kaldı

(Fotoğraflı)

Arif Kaplan
ANTALYA (İHA) - Manavgat ilçesinde seyir halindeki kamyonet kontrolden çıkıp köprü kenarındaki korkuluklara çarptı. Kamyonetin korkuluklara asılı kaldığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Serkan Eke'nin kullandığı 32 LR 254 plakalı kamyonetin, Dikmen Mahallesi girişinde bulunan Çayiçi köprüsünde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü korkuluklarına çarpması sonucunda meydana geldi.
Kamyonet, korkuluklarda asılı kalarak su bulunmayan dere yatağına uçmaktan kurtulurken araçta sıkışan kamyonet sürücüsü Serkan Eke yoldan geçen vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralanan ve ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan kamyonet sürücüsü Serkan Eke'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
(ak)

04.01.2017 17:01:29 TSI
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