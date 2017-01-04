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YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
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Denizli'de evden hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 16:59
Denizli'de evden hırsızlık yapan şahıslar yakalandı
Denizli'de evden hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

(Fotoğraflı)

Medeni Topaloğlu
DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde evden hırsızlık yapan şahıslar çaldıkları malzemelerle yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 15 Mayıs ve İncirlipınar Mahallelerinden gelen hırsızlık ihbarlarını değerlendiren polis ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda, evden hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen 5 şahıs yakalandı. Ekipler, 1 adet laptop, 1 adet tablet, 1 adet ses sistemi, 1 adet LCD televizyon ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelere el koyan ekipler, eşyaları sahiplerine teslim etti. Şahıslar mahkemeye sevk edildi.
(MT-MK-Y)

04.01.2017 17:02:09 TSI
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