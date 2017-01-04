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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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İzmit Belediyesi, Sanat Okulu spor salonunu yeniledi

04 Ocak 2017 Çarşamba, 17:00
İzmit Belediyesi, Sanat Okulu spor salonunu yeniledi
İzmit Belediyesi, Sanat Okulu spor salonunu yeniledi

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi, kentin en eski okullarından olan ve halk arasında Sanat Okulu olarak da bilinen Endüstri Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki spor salonunun da yenilenmesini sağladı.
Yaklaşık 250 bin TLa harcanarak baştan sona yenilenen İzmit Endüstri Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi spor salonu düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı (KASKF) Murat Aydın, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş, okul müdürü Mehmet Aktaş, öğretmenler, öğrenciler ve İzmit Sanat Okulu Mezunları Derneği(İZSANDER) Başkan Halil Atay katıldı.
Öğrencilerin büyük ilgisiyle karşılanan açılışta konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat, "Gençlik bizim için heyecan, enerji demek. Sizin gözlerinizdeki o ışık o enerji, bizim yarınlarımızın ışığıdır. Sizleri seviyoruz. Sizler, bizlerden daha iyi olasınız diye çalışıyoruz. Ben inanıyorum ki, siz bizden daha iyi olacaksınız. Sizlerin daha sağlıklı, sportif faaliyetler içinde yetişmeniz için de çabalıyoruz. İzmit Belediyesi olarak özellikle gençlerimizi spora teşvik etmek amacıyla sayısız proje üretiyoruz. İzmit'i seviyorum bisiklete biniyorum sloganıyla 7 yıl önce başlattığımız projeyle devlet, özel okul ayrımı yapmaksızın her yıl 5 bin öğrenciye bisiklet hediye ediyoruz" dedi.
Birçok spor dalında desteklerinin sürdüğünü belirten Başkan Doğan, "Her yıl binlerce gencimizi sporla buluşturuyoruz. Kocaeli'nin ilk Aqupark'nı da İzmit'te yapıyoruz. Sporun her alanında desteğimiz şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir. Geleceğin güçlü Türkiye'si bir yanda sportif, bir yandan sanatsal nesillerle güçlenecek, ama bunlar teknik bilgi ve beceri ile gelecek. Alın teri önemli ama alın terinin önüne geçen bir bilgi var, oda akıl teri. Mustafa Kemal Atatürk "sağlam kafa sağlam vücutta bulunur" demiş. Sportif faaliyetlerde dünden daha iyiyiz" diye konuştu.
Yenilenen salonun açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen de, "Bugün sizin mutluluğunuzu paylaşmak için buradayız. Öncelikle Belediye Başkanımıza, okulun spor salonunu yenilediği için teşekkür ediyoruz. Şanslı bir ilçede bulunuyoruz. Okullarımız her ne kadar Milli Eğitime bağlı olsa da biz birçok çalışmamızı belediyemizin desteğiyle yürütüyoruz" şeklinde konuştu.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintımar ise açılışta yaptığı konuşmada, "Böylesine güzel bir salonu öğrencilerimizin, gençlerimizin hizmetine kazandıran İzmit Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Yaklaşık 250 bin TL harcanarak yapılan tadilat çalışmaları kapsamında spor salonunun duş ve tuvaletleri yenilendi, eski zemin kaplaması sökülerek yerine FIBA standartlarında parke döşendi. Salonunun boyası yeniden yapılarak, salon içerisinde gerekli yerlere güvenlik ve tedbir amaçlı korkuluklar konuldu, basket sahasının çevresi çarpma minderi ile kaplanarak, potalar yenilendi. Ayrıca salonun bütün koltukları da yenilenmiş oldu. Açılışta, okulda düzenlenen spor etkinliğinde dereceye giren takımlara ödülleri de verildi.
(GY-Y)

04.01.2017 17:03:38 TSI
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