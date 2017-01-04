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YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
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Varto Sarıkamış şehitlerini andı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 17:03
Varto Sarıkamış şehitlerini andı
Varto Sarıkamış şehitlerini andı

(Fotoğraflı)

Fatih Çelik
MUŞ (İHA) - Muş'un Varto ilçesinde, Sarıkamış'ta şehit düşen askerler anıldı.
Kültür Merkezi'nde, Varto Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi, şehit Serdar Akın Anadolu Lisesi ve Atatürk Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan anma programına Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Oğuzhan Erdoğmuş, İlçe Emniyet Müdürü Murat Aydın, AK Parti ilçe Başkanı Figen Ergül, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kaymakam Mehmet Nuri Çetin ve İl Milli Eğitim Müdürü Cevdet Aslan birer konuşma yaptı. Şiirlerin okunduğu program, Sarıkamış'ta şehit düşen askerlerin geçmişi ile ilgili sinevizyon gösterimi ile sona erdi.
(FÇ-ATL-SÜ-Y)

04.01.2017 17:07:22 TSI
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