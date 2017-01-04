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Uçar'dan hastalara moral



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Abdullah Uçar, Fatsa Devlet Hastanesinde yatan hastalarla bir araya gelerek onlara moral verdi.

Düzenli olarak Fatsa Devlet Hastanesini ziyaret ederek yatan hastalarla bir araya gelen Başkan Abdullah Uçar, sohbet ettiği hastalara ihtiyaçları olup olmadığını sorarak 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu. Fatsa Devlet Hastanesi'ne yaptıkları ziyaret hakkında açıklama yapan AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Abdullah Uçar, "Teşkilat olarak hastaları ziyaret ederek şifa dileklerini sunmaya geldik. Hastaların da en kısa süre içerisinde sıhhatlerine kavuşmalarını temenni ediyorum. Vatandaşlarımızın bir ihtiyacı var mı, varsa bunları gidermek için kendileriyle görüş alışverişinde bulunuyoruz. Baştabibimiz, hastane yöneticilerimiz, doktorlarımız, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız ve hastane çalışanlarımız büyük bir gayret içerisinde, iyi niyetle burada hizmet vermeye çalışıyorlar" dedi.

AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Abdullah Uçar'a Fatsa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Nurdoğan Karadağlıoğlu eşlik etti.

(AA-SLH-Y)



04.01.2017 17:02:33 TSI

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