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Mesleki ve teknik eğitim protokolü imzalandı



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Haber : Kazım Uzunöz

Kamera : Kazım Uzunöz

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Üniversitesi ve Büyükşehir Belediyesi mesleki ve teknik eğitimde işbirliği protokolü imzaladı.

Mesleki ve Teknik Eğitimde işbirliği protokol imza töreni Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlendi. Törene, Gaziantep Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Ali Gür, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Gaziantep Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Adnan Ünverdi, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Abdullah Aksoy katıldı.

"Mesleki eğitimin önemini bir kat daha arttırıyoruz"

Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Sanayi Odası mesleki ve teknik eğitimlileri iş birliği ile protokol imzaladıklarını belirten Mete,"Biliyorsunuz ki mesleki eğitim ile ilgili özellikle milli eğitim bakanlığında ki teşkilat yasasında ki değişiklikler ile birlikte mesleki eğitimin önemi bir kat daha arttı. Bu anlamda da sektör ile işbirliği yapmanın çok önemli olduğunu gördük. Yaptığımız görüşmelerde bu işbirliğinin de Gaziantep gibi sanayi ve ticaret merkezi bir şehirde diğer paydaşlarla yapılmasını zorunluluğunu gördük. Bu anlamda da gerçekten proje ile ilgili paylaşımlarımızı Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Sanayi Oda bu anlamda sağ olsunlar her türlü desteği sağlayacaklarını ifade ettiler. Bu anlamda hazırlanmış işbirliği protokolü amacımız eğitimde ki standardı ve niteliği artırmak ayrıca Gaziantep'te farkındalığı hazırlamış bir protokoldür" dedi.

"Eğitim bir bütündür"

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür ise, eğitimin bir bütün olduğunu söyleyerek, "Teknik ve mesleki eğitimin önemini biliyoruz. Ortak akılla ortak bir platform kurduk, böylesi önemli bir protokole imza attık, şehrimiz için hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

"Kaliteli insanlarla katma değer artar"

"Hedefi olan bir iliz" diyen Gaziantep Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Adnan Ünverdi,"İhracatta dünya devi ülkelerle mücadele etmenin yolunun kaliteli insanlardan geçtiğini biliyoruz. Kentimize ve ülkemize katma değer kazandırmak için çok önemli bir protokolün altına imzamızı atıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yerel yöneticiler olarak destekleyeceğiz"

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Abdullah Aksoy, "Önümüzde ki yıl güzel bir eğitim vermiş olacağız. İnşallah yerel yönetimler olarak bizde Büyükşehir Belediyesi olarak var gücümüzle bu projenin destekçisi olacağız. İnşallah hep beraber güzel işler başaracağız" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Gaziantep KOSGEB Müdürlüğü ile yapılan protokollere, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzalanarak, mesleki ve teknik eğitimde işbirliğini attırılacak.

(KU-BRN-Y)



04.01.2017 17:10:04 TSI

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