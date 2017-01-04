YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bozüyük Kaymakam'ı Hasan Yaman TSO'yu ziyaret etti

Bozüyük Kaymakam'ı Hasan Yaman TSO'yu ziyaret etti



(Fotoğraflı)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Kaymakam Hasan Yaman, Ticaret Odası yöneticilerine nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette hizmet binasının da hayırlı olması temennilerinde bulunan Kaymakam Yaman ile ilçenin ortak sorunları, neler yapılabileceği ve odalarla birlikte Kaymakamlığın hangi projeleri yürütebileceği konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Yapılan görüşmeler sırasında oda hizmet binasının fiziki durumu hakkında yönetim kurulu başkanı Buğra Levent tarafından kısaca bilgilendirilen Kaymakam Hasan Yaman, bu giriş sonrasında odanın bölgede büyük sanayi kuruluşlarıyla ortaklaşa projelerde bir araya gelmesinin öneminden bahsetti. Bu çerçevede marka değeri olan firmalar ile Bozüyük Ticaret ve Sanayi odasının bir sivil toplum kuruluşu olarak ilçe Kaymakamlığının da destekleriyle ortak projeler üretilmesini temenni ettiğini söyledi.

Karşılıklı görüş alışverişi şeklinde geçen toplantı sırasında Bozüyük Organize Sanayi bölgesinin mevcut durumu 82 parselden 41 parselinin tahsis edildiği bu anlamda halen 41 boş tahsis alanının bulunduğu açıklandı. Metrekare fiyatlarının 64 lira olduğu şeklinde açıklamalar yapan Kaymakam Yaman, bundan sonraki yeni yatırımcılar için daha seçici daha nitelikli istihdam ve yüksek katma değer yaratmaya yönelik yatırımların öncelikli olarak tespit edilmesi ve bölgeye kazandırılmasının öneminden bahsetti.

Kaymakam Yaman yaptığı değerlendirmelerde, ayrıca mevcut organize sanayi bölgesi alanları içerisinde gayrimenkul geliştirme projelerinin yapılabileceğinin yine parsel aralarında fiyat farklarının tekrar gözden geçirilerek yeşil alan olarak tahsis edilmiş olan yerlerin planlarda yapılabilecek değişiklikler ile sanayi kuruluşlarına açılması ve bu anlamda bölgenin cazibesini arttırılabileceği şeklindeki önerilerinde bizzat takip edildiği haberini verdi.

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Levent ise görüşmeler sırasında öncelikle Bozüyük'te bir fakülte oluşturulmasına ilişkin kamuoyunda oluşturulan ortak fikrin ve çalışmaların daha da tempolu bir şekilde yürütülmesi ve inşallah en kısa zamanda sonuçlandırılması gerektiğini vurguladı. Buğra Levent, bu anlamda halen Uygulamalı Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak görülen ve dört yıllık eğitim veren Meslek Yüksek Okulumuzun Üniversite Senatosunun onayı ve YÖK'ün son nihai onayı ile ilçemizde bir Fakülte oluşumuna öncelik verileceği bilgisini tekrar yineledi.

Ayrıca daha önceki dönemlerde de gündeme geldiği üzere Organize Sanayi Bölgesi toplantılarına Bozüyük Ticaret ve Sanayi odasından da bir temsilci verilmesi bu toplantıların oda tarafından görevlendirilecek bir temsilci tarafından da izlenmesi ile iş dünyasının sorun ve sıkıntıların daha yakından izlenebilmesi ve hızlı çözümler üretilebilmesi adına faydalı olacağı görüşünü bildirdi.

Buğra Levent, mevcut Organize Sanayi Bölgesi alanında KOBİ Organize Sanayi bölgesine benzeyen daha küçük alanlarda yatırım yapmak isteyen sanayicilerin daha küçük parsel tahsislerinin gerçekleştirilebilmesi yönündeki taleplerini de ayrıca iletti.

Ayrıca lojistik merkez çalışmasının devam ettiğini bu çerçevede bölgede Gümrük Müdürlüğünün de açılması bu yöndeki çalışmaların oda tarafından takip edildiği bilgisini Kaymakam Bey ile paylaştı. Yine geçtiğimiz günlerde Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği ev sahipliğinde Sayın Başbakan ve Bakanlara da bizzat iletme fırsatı bulduğu bölgenin 5 önemli problemi ve çözüm önerilerini içeren bir adet raporu Kaymakam Yaman'a takdim etti.

Ziyaret günün anısına Kaymakam Yaman'a bir adet Metristepe paketi takdim edilmesi ile sona erdi.

(İc-



04.01.2017 17:11:42 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER