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Bilecikliler "2017 Kültür ve Sanat Etkinlikleri'' kapsamında ocak ayını dolu dizgin geçirecek



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan ''2017 Kültür ve Sanat Etkinlikleri'' kapsamında Bilecikliler ocak ayını dolu dizgin geçirecek.

Her ay birbirinden güzel konu ve konukları Bilecikliler ile buluşturan Bilecik Belediyesi, Ocak ayında da birbirinden özel program ve sanatçıları ağırlamaya devam ediyor. Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan etkinlikte konuklar Güler ve Genç, "15 Temmuz Darbe Girişimi ve Yansımaları'' konulu söyleşiyi gerçekleştirecekler. 27 Ocak Cuma günü saat:20.00'de düzenlenecek olan etkinliğe Bilecik Belediyesi bütün Bileciklileri davet etti.



Bilecik Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu ''Kahramanlara Ağıt Gecesi''

Ocak ayı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan bir diğer aktivite ise; Bilecik Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından düzenlenecek olan ''Kahramanlara Ağıt Gecesi'' adlı program olacak. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri başta olmak üzere bu vatan uğruna canlarını yitiren aziz ecdadın hatırlanacağı program Bileciklilere hitap edecekler. 17 Ocak Salı günü saat: 20.00'de gerçekleştirilecek olan etkinliğe Bilecik Belediyesi bütün Bileciklileri davet etti.



Prof. Dr. Taner Güneş ile ''Spor Yaralanmaları'' adlı söyleşi

Bilecik Belediyesi Ocak ayı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek bir diğer program ise; Acıbadem Eskişehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı ve Başhekimi Prof. Dr. Taner Güneş'in katılımıyla düzenlenecek olan ''Spor Yaralanmaları'' konulu söyleşi olacak. 19 Ocak Perşembe günü saat: 20.00'de gerçekleştirilecek olan etkinlikte katılımcılar, spor ve spordaki yaralanmalar hakkında detaylı bilgilere sahip olacaklar.



Çocuklar ücretsiz olarak ''Pepe'', ''Şirinler'' ve ''Bremen Mızıkacıları'' ile buluşuyor

Kültür ve Sanat Şehri Bilecik'te gerçekleştirilecek olan Ocak Ayı etkinlikleri kapsamında yetişkinler birbirinden güzel aktivite ile buluşurken, çocuklara da birbirinden güzel tiyatro ve sinema oyunları ile buluşuyor. Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'nın her pazar günü çocuklara armağanı olan ücretsiz tiyatro ve sinema oyunları, yeni yılın Ocak ayında da çocukların beğenisine sunuluyor. Çocuklara etkinlikler kapsamında; 15 Ocak Pazar günü saat: 13:00'de, ücretsiz olarak ''Pepe'' adlı oyun ile eğlenceli anlar yaşarken, yine 22 Ocak Pazar günü saat: 13:00'da ücretsiz olarak ''Şirinler'' adlı oyun ve son olarak 29 Ocak Pazar günü saat: 13:00'de; "Bremen Mızıkacıları" adlı ücretsiz oyun ile buluşacak.

(CKT-



04.01.2017 17:15:54 TSI

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