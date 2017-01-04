YEREL HABERLER / SİVAS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Gül'ün eşinden El Sanatları Merkezi'ne ziyaret

Vali Gül'ün eşinden El Sanatları Merkezi'ne ziyaret



(Fotoğraflı)



Hakan Kaleli

SİVAS (İHA) - Sivas Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül, El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette Gülden Gül'e Belediye Başkanı Sami Aydın'ın eşi Yurdagül Aydın ve Gönül Elçileri Projesi'nin üyeleri eşlik etti. Gül ve beraberindekiler, El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürü Latif Korkmaz'dan 2016-2017 döneminde faaliyete geçen kurslarla ilgili bilgi aldı.

7 adet kursun düzenlendiği ve 166 kursiyerin meslek edindiği El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğünde kurs odalarını ziyaret eden Gül burada kursiyerlerle bir süre sohbet etti. Meslek edindirme kurslarının önemine vurgu yapan Gülden Gül kadınların toplumda iş gücüne katılmalarının bu tür eğitim programlarıyla daha da yaygınlaşacağını söyledi.

(UY-SK)



04.01.2017 17:17:04 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER