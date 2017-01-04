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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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MASKİ'den Salihli'ye yağmur suyu hamlesi

04 Ocak 2017 Çarşamba, 17:16
MASKİ'den Salihli'ye yağmur suyu hamlesi
MASKİ'den Salihli'ye yağmur suyu hamlesi

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun'u, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ziyaret etti.
MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ağırladı. Ziyarette Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Kaya, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Şehnaz Başaran ile Burak Aslay, Projeler Dairesi Bircan Kaynak ve İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Hayri Okkalı da yer aldı. Ziyaretin ana gündem konusu MASKİ'nin ilçede yağışlı havalarda meydana gelen taşkınları önlemek için yapacağı yatırım oldu.
Salihli merkezin yağmur suyu sorununu çözecek çalışma ile ilgili açıklama yapan MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün bu çalışmaya büyük önem verdiğini belitti. Genel Müdür Coşkun, "İdaremiz, ilçelerimizin yaşadığı sıkıntıları çok sıkı bir şekilde takip ediyor. Çözüm için tüm ekiplerimiz birçok noktayı inceledikten sonra en doğru hamleyi yapacak şekilde planlamalarımızı oluşturuyoruz. Salihli merkeze yapılacak yağmur suyu hattı çalışması da bunlardan sadece biri. Salihli Belediye Başkanım da bu konu hakkında bizleri ziyaret etti. Yapılacak yatırım üzerinde fikir alışverişinde bulunduk. Salihli Belediyesi ile birlikte ilçemizde çok önemli bir projeye imza atacağız. Ben şimdiden bu önemli projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.
Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda da ziyarette yaptığı açıklamada Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün desteğiyle yılların kangrenleşmiş sorunlarından birini daha çözüme kavuşturacakları için mutlu olduğunu ifade etti. Kayda, "Bu görevlere ilçemizde bulunan sıkıntıları çözüme kavuşturmak ve daha yaşanabilir şehirler inşa etmek için talip olduk. Bu noktada çok şanslıyız. Büyük projelere imza atan Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün bizlere destekleri çok büyük. Başkanımız daha önce ilçemize gerçekleştirdiği ziyaretlerde bu büyük projenin müjdesini vermişti. Artık çalışmaların başlamasına çok az bir süre kaldı. Belediyemizle birlikte ortak yapılacak bu projenin hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
(AY-Y)

04.01.2017 17:19:39 TSI
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