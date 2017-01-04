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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Söke'de genç çiftçilere hibe desteklemeleri dağıtıldı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 17:21
Söke'de genç çiftçilere hibe desteklemeleri dağıtıldı
Söke'de genç çiftçilere hibe desteklemeleri dağıtıldı

(Fotoğraflı)

Levent Tuncer
AYDIN (İHA) - Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hibe Programı çerçevesinde Söke'deki hak sahipleri, desteklemelerine kavuştu.
Söke'de toplam 17 hak sahibine hibe desteklemeleri İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince dağıtıldı. Desteklemeler kapsamında Söke'de 11 kişiye 6'şar adet büyükbaş olmak üzere toplam 66 adet büyükbaş hayvan, bir kişiye 40 adet koyun, 3 kişiye 40'ar adet kovan olmak üzere toplam 120 kovan ve beraberinde arıcılık malzemeleri, bir kişiye 500 adet yumurta tavuğu ve kümes malzemeleri, bir kişiye de bin adet yumurta tavuğu verildi.
Konu hakkında bilgi veren Söke İlçe Tarım Müdürü Seyit Yıldız, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından Kırsal Kalkınma Yatırımları Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi kapsamında Söke'de 17 genç çiftçinin hibe desteği almaya hak kazandığını söyledi. Müdür Seyit Yıldız uygulanan destekleme programının genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, istihdama katkı sağlanması, tarımsal üretimin desteklenmesi ve gelir düzeyinin yükseltilmesi açısından çok önemli olduğunu belirtti.
(LT-MB-Y)

04.01.2017 17:25:20 TSI
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