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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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2017 yılında bin girişimci eğitilecek

04 Ocak 2017 Çarşamba, 17:25
2017 yılında bin girişimci eğitilecek
2017 yılında bin girişimci eğitilecek

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ve Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ortaklığında geçtiğimiz yıllarda başlayan ve her yıl yenilenen protokol kapsamında girişimci adayları eğitilmeye devam ediyor.
Girişimci adaylar için, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ile Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında 2017 yılı için bin kişiye yönelik girişimcilik eğitimi programı düzenlenmesi hususunda protokol imzalandı.
Protokole göre, kendi işini kurmak isteyen ve girişimcilik eğitimlerine katılan girişimci adaylarına yönelik, haftada 5 gün ve 32 saatlik ücretsiz eğitim imkânı sağlanacak. Düzenlenecek eğitimler ile adayların kendi iş fikirlerine yönelik iş planlarını hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanmaları hedefleniyor.
İŞ-KUR ile imzaladıkları protokole bağlı olarak, programa 100'er kişilik 4 grup ve toplam bin katılımcı katılacak olup girişimci adayının faydalanacağı eğitim programları, yılsonuna kadar düzenli olarak sürdürülecek.
Protokol imza töreninde konuşan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, İŞKUR'la gerçekleştirilen protokolün hayırlı olması dileğinde bulunarak Sakarya'ya daha fazla girişimci yetiştirme ve istihdamı artırma amacında olduklarını vurguladı.
SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, "Sakarya Türkiye'nin parlayan yıldızıdır. Hedeflerimiz yolunda kaliteli istihdama ve girişimciliğe büyük önem veriyoruz. Girişimcilik eğitimlerini bu anlamda değerli buluyor ve destekliyoruz. Ekonominin büyümesinde girişimcilik nasıl önem arz ediyorsa girişimciliğin sürdürülebilir gelişimi açısından eğitimler de o derece önemlidir. İş- Kur ile girişimcilik eğitimlerini yürütmekten memnuniyet duyuyoruz. Üyelerimizi de bu eğitimlerden faydalanmalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.
Başkan Kösemusul ayrıca, adayların eğitim programının ardından KOSGEB'e başvurarak, 50 bin TL'ye kadar hibe desteği, 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkânı elde edebileceklerini de hatırlattı.
Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Tekin Kaya ise, İş- Kur destekleri hakkında bilgi verdiği konuşmasında Avrupa'da yüzde 12, sadece Fransa'da yüzde 20, Türkiye'de ise yüzde 4 oranında bir girişimci olduğunu belirterek bu konuda Türkiye'nin daha fazla yol kat etmesi gerektiğini vurguladı.
Kaya ayrıca İş-Kur Sakarya olarak istihdamın desteklenmesi adına 2016 yılında iş gücü piyasasının 65 milyon TL fonlandığını ifade ederek, "Önceden iş sahibi olmayan, iş bulamayan insanlar girişimciliğe yönelirken bugün baktığımızda meslek sahibi iş sahibi insanlarının da iş fikirlerini hayata geçirmek için girişimciliğe yönlendiklerini görüyoruz. Bu çok güzel bir gelişme. Çünkü girişimcilik sadece iş bulamayan insanların açtığı bir kapı olmamalı. Biz İş- Kur olarak gerekli çalışmaları yapıyoruz. Girişimcilik eğitimleri konusunda SATSO ile işbirliğimiz yıllardır devam ediyor. Desteklerinden dolayı başta Başkanımız Sayın Mahmut Kösemusul olmak üzere SATSO camiasına teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.
(BB)

04.01.2017 17:29:34 TSI
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