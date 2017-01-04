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"Peygamberler Şehri Kudüs'ü yarışması düzenlenecek

- Yarışmayı kazanan 44 kişi Kudüs'e gidecek



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya'da düzenlenecek olan 'Peygamberler Şehri Kudüs'ü nlamak" konulu bilgi, kültür ve sanat yarışmasında dereceye giren 44 kişi Kudüs'e gidecek.

Yeşilyurt Belediyesi, Malatya İnönü Üniversitesi, Yeşilyurt Kaymakamlığı ve Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğiyle 'Peygamberler Şehri Kudüs'ü anlamak" konulu bilgi, kültür ve sanat yarışması düzenleniyor.

Malatya İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman ile Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, İslam tarihinde dini, sosyal, kültürel ve medeniyetler açısından büyük bir yeri olan Kudüs'ün geçmişteki ve bugünkü konumuna dikkat çekmek amacıyla tertip edilecek yarışmanın detaylarıyla ilgili bilgiler verdiler.

"Kudüs tarihimizde çok özel ve farklı bir yere sahip"

Kudüs'ün İslam tarihinde çok özel ve farklı bir yeri olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, "Kudüs medeniyetler ve peygamberler şehridir. Tarihimizde çok özel ve farklı bir yeri bulunan Kudüs'ü unutmamak ve unutturmamak adına geçtiğimiz yıl "Peygamberler Şehri Kudüs" başlığı altında yarışmalar düzenledik. Bu yarışmalarda dereceye giren 44 kardeşimizi Kudüs'e götürmüştük. Büyük ses getiren bu projemizin devamı olarak bu yılda bir takım etkinlikler düzenliyoruz. Malatya İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle işbirliği ile "Peygamberler Şehri Kudüsü Anlamak" konulu bilgi, kültür ve sanat yarışması düzenleyeceğiz. Resim, mektup ve şiir yarışmalarına katılıp dereceye girecek olan 44 kardeşimizi Kudüs ziyaretiyle ödüllendireceğiz. Yarışmalara yüksek bir katılım bekliyoruz. Projemize destek veren tüm kurumlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Öğrencilerimize Kudüs bilinci aşılamak için yarışmayı önemsiyoruz"

Malatya İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman ise "Peygamberler Şehri Kudüs'ü anlamak" konulu yarışmanın başarılı geçmesi için tüm desteği verdiklerini söyledi.

Kudüs kültürü ve medeniyet algısı noktasında gençleri bilgilendirmek amacıyla tertip edilecek yarışmalara büyük önem verdiklerini ifade eden Prof. Dr. Karaman "Mescid-i Aksa, Kuran-ı Kerim'in atıfta bulunduğu bir mekandır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in seyahat edilebilecek üç mekandan biri olarak gösterdiği Mescid-i Aksa hiç şüphesiz İslam Tarihinde özel bir yeri vardır. Kudüs bütün müminlerin yüreğinde ve kalbindedir. İnönü Üniversitesi Rektörlüğü ve İlahiyat Fakültesi Dekanlığı olarak Yeşilyurt Belediyesinin öncülüğünde başlatılan bu yarışmayı son derece önemli buluyoruz. Bu seneki yarışmalar içinde kendi aramızda istişarelerde bulunduk ve yarışmanın başarılı geçmesi için gereken desteği vereceğiz. Üniversitemizde eğitim hayatını sürdüren öğrencilerimizi bu anlamda aktif tutmak, Kudüs kültürüyle ilgili gençlerimizi bilgilendirmek açısından bu yarışmayı önemsiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Yarışmalara Türkiye'deki bütün üniversitelerden katılım bekliyoruz"

"Peygamberler Şehri Kudüs'ü anlamak" konulu yarışma için bugüne kadar 100'e yakın öğrencinin başvuru yaptığını ve bu sayının ilerleyen zamanlarda artmasını ümit ettiğini dile getiren Prof. Dr. Karaman, "Yarışma farklı kategorilerde düzenlenecek. Bilgi yarışmasına katılacak öğrencilerimiz için Kudüs başta olmak üzere kutsal mekân ve çevresinin gençlerimiz tarafından tanınması ve bu konuda bilgi sahibi olmaları açısından önemli kaynaklar verdik. Sanat ve kültür kategorisinde ise Kudüs'e mektup ve şiir yarışması düzenlenecek. Kudüs'le ilgili şairlerimizin duyguları ve düşüncelerini bu yarışma sayesinde gün yüzüne çıkarmış olacağız. Resim ve karikatür yarışmasında ise öğrencilerimizin Kudüs ve Mescid-i Aksa'yla ilgili görsel yaklaşımlarını ve duygularını ortaya çıkarmayı arzu ettik. Yarışmaya katılmak isteyenler Yeşilyurt Belediyesi ile İlahiyat Fakültesinin web sayfasına girdikleri takdirde gereken şartları öğrenebilirler. Yarışma sadece üniversitemizle sınırlı değildir. Türkiye'deki bütün üniversitelerde okuyan öğrencilerimizde bu yarışmaya katılabilirler. Bugüne kadar 100'e yakın başvuru yapıldı, bu sayının artacağını ümit ediyorum. Bütün kategorilerdeki yarışmalar için Mart Ayının 15'ine kadar kayıtlar devam edecek ardından kurulan komisyonlar tarafından değerlendirmeler yapılacak. Titiz bir değerlendirme neticesinde kategorilerinde dereceye girecek öğrencilerimiz belirlenecek. Dereceye girecek olanlara bazı hediyeler takdim edeceğiz ancak en önemlisi bu öğrencilerimizin Kudüs ziyaretiyle ödüllendirilmesi daha anlamlı ve farklı olacak" diye konuştu.

Prof. Dr. Fikret Karaman bu yıl ikincisi düzenlenecek olan yarışmanın uygulanması safhasında büyük destek veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek yarışmalara katılacak olan öğrencilere başarılar diledi.

(CÖ-BRN-Y)



04.01.2017 17:31:44 TSI

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