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YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
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Tarihi ev öğrencilere sanat atölyesi olacak

04 Ocak 2017 Çarşamba, 17:32
Tarihi ev öğrencilere sanat atölyesi olacak
Tarihi ev öğrencilere sanat atölyesi olacak

(Fotoğraflı)

Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Altınordu Belediyesi tarafından Taşbaşı Mahallesi'nde restore edilen tarihi binaların bir tanesi anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri tarafından sanat atölyesi olarak kullanılacak.
Eğitimciler Anakolu Öğrencileri ve öğretmenleri Başkan Engin Tekintaş'ı ziyarette bulundular. Ziyarette konuşan Başkan Engin Tekintaş, öğrencilere müjde verdi. Altınordu Belediyesi tarafından Taşbaşı Mahallesi Menekşe Sokak'ta bulunan 19. yüzyıl otantik mimarisinin hakim olduğu iki adet tarihi evin restorasyon çalışmaları devam ederken, Başkan Engin Tekintaş, bu binalardan bir tanesinin çocukların mesleki eğitimi için ahşap sanat atölyesine dönüştürüleceğini söyledi.
Başkan Tekintaş yaptığı açıklamada, "Taşbaşı Mahallemizde iki evimizi restorasyon çalışmasını bitirmek üzereyiz. Bu evlerden bir tanesini öğrencilerimizin kullanımına açacağız. Çocuklarımıza mesleki eğitim için ahşap sanat atölyesine dönüştüreceğiz. Çocuklarımızın becerilerini, görselliğini, sanat düşüncelerini ve hayal dünyalarını geliştirebilmesi adına orada bir sanat atölyesi oluşturacağız. Atölyemizi üç grup için uygun hale getireceğiz. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul seviyesindeki öğrencilerimiz için açık tutmayı planlıyoruz" dedi.
(MAK-SLH-Y)

04.01.2017 17:37:18 TSI
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