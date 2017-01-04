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Başkan Yağcı'ya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yıldız'dan ziyaret



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'yı makamında ziyaret etti.

İl Müdürü Yıldız ve beraberindeki heyet, Başkan Yağcı'yı 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek olan Sarıkamış Şehitleri yürüyüşüne davet etti. Başkan Yağcı ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Bilecik Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürümüz Aslan Yıldız ve beraberindeki heyet ziyaretime geldiler. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak, Allahuekber Dağlarında donarak şehit olan 90 bin Sarıkamış Şehitlerimiz için 8 Ocak 2017 tarihinde yani bu Pazar günü Cumhuriyet Meydanı'ndan Edebali Türbesine kadar gerçekleştirilecek olan yürüyüşe ilişkin değerlendirmede bulunduk. Bu Vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

(CKT-CY



04.01.2017 17:38:51 TSI

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