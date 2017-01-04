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Tuşba'da 'Fikirler Konuşuluyor' münazara yarışması düzenlendi

04 Ocak 2017 Çarşamba, 17:38
Tuşba'da 'Fikirler Konuşuluyor' münazara yarışması düzenlendi
Tuşba'da 'Fikirler Konuşuluyor' münazara yarışması düzenlendi

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 'Fikirler Konuşuluyor' münazara yarışmasının üçüncüsü düzenlendi.
Abdurrahman Gazi İMKB Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen liseler arası münazara yarışmasına, Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, Tuşba Milli Eğitim Şube Müdürü Zakir Taşkın, Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nuri Bekiroğlu, okul Müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Yarışma öncesinde bir açılış konuşması yapan Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, daha önceki yarışmalarda olduğu gibi farklı konu başlıkları altında öğrencilerin fikirlerini aktarmaya çalışacağını belirterek, "Biz bu proje ile sizlerin aile içerisinde, günlük hayatta, okulda ve derste hem karşı tarafı dinlemek hem fikirlerinizi, düşüncelerinizi karşı tarafa anlatırken ses tonunuzu yükseltmeden, bilimsel verilere dayanarak, karşı tarafı ikna yollarla pratik yapmaktayız. Ben şahsım ve kurumum adına emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi.
Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe ise iki okul tarafından iki önemli konu hakkında münazara yapılacağını belirterek, "Münazara, münakaşa değildir, tartışma değildir, cebelleşme değildir. Şimdi bu öğrenci kardeşlerimiz, münazara yapacaklar. Ancak asla tartışmayacaklar. Bizim buradaki amacımız, hakikat nasıl olur, münazara nasıl olur ve bir fikir nasıl ispat edilir, bunu gösterebilmektir. Amacımız, Tuşba ilçemizde bu şekilde yetişen öğrencilerimiz ile hayatın belli kademelerinde kendilerini bu şekilde ifade edebilmeleri, topluma bu şekilde rehber olabilmeleri ve gelecek nesillerimizi daha güzel yerlerde görebilmektir. Yarışmaya giren okullarımıza başarılar dileyerek emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Abdurrahman Gazi İMKB Anadolu Lisesi konferans salonunda yapılan münazarada Alaköy Çok Programlı Lisesi öğrencileri tarafından 'Mahkûm ebeveynler çocuklarını hapishanede yetiştirmelidir' tezini savunurken, Ahmed-i Hani Anadolu Lisesi öğrencileri ise 'Mahkûm ebeveynler çocuklarını hapishanede yetiştirmemelidir' tezini savundu. Yapılan Münazara sonucunda Alaköy Çok Programlı Lisesi 93,25 puanla birinci olurken Ahmed-i Hani Anadolu Lisesi ise 86 puanla ikinci oldu.
Zorlu geçen münazaranın ardından Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe veTuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani tarafından münazaraya katılan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
(ATL-HA-Y)

04.01.2017 17:41:14 TSI
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