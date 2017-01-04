YEREL HABERLER / YOZGAT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yozgat'ta uyuşturucu satıcılığı yapan 5 şahıs yakalandı

Yozgat'ta uyuşturucu satıcılığı yapan 5 şahıs yakalandı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Haber : Bahadır Muhlis Gökgül

Kamera : Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi'ne bağlı Narkotim ekipleri tarafından Yozgat merkezde uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen 5 şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucu çevre illerden uyuşturucu madde temin ederek Yozgat'ta üniversite ve terminal civarlarında uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen O.G, E.V.Ü, F.İ, Y.T ve Y.K isimli 5 şahıs yapılan operasyonla yakalandılar.

Şüphelilerin üzerilerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 7 adet satışa hazır vaziyette sentetik kannabioid maddesi (bonzai), 2 adet gazete kağıdı içerisinde esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar emniyetteki işlemleri sonrası 04. 01. 2017 Çarşamba günü adliyeye sevk edildi, şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

(BMG-Y)



04.01.2017 17:46:53 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER