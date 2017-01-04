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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Vali Tavlı Küçükkuyu'da incelemelerde bulundu

04 Ocak 2017 Çarşamba, 17:46
Vali Tavlı Küçükkuyu'da incelemelerde bulundu
Vali Tavlı Küçükkuyu'da incelemelerde bulundu

(Fotoğraflı)

Bekir Erdinç
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Valisi Orhan Tavlı Küçükkuyu'da bazı ziyaretlerde bulundu.
Tavlı, Küçükkuyu ziyaretine Belediye Başkanı Cengiz Balkan'ı ziyaret ederek başladı. Ardından Mıhlı Mahallesinde yol Kontrolü yapan Jandarma ekiplerini ziyaret etti. Tavlı daha sonra Küçükkuyu Limanında yapımı devam eden Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Noktasını ve yanına yapılmakta olan Gümrük binasını ziyaret etti ve ilgililerden bilgiler aldı. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı daha sonra Jandarma Karakoluna gidip incelemelerde bulundu. Tavlı ziyaretinin sonunda yine Belediye Binasına giderek Belediye Başkanı ve yetkililerle beldeye yapılacak projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Vali Tavlı'ya bu gün göreve başlayan Ayvacık Kaymakamı Hakan Hakyemez, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Sahil Güvenlik Komutanı Binb. Tamer Alpul, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanı Yzb Emre Önem ve Gestaş Genel Müdürü Volkan Uslu eşlik etti.
(GD)

04.01.2017 17:50:17 TSI
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