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Bursa Pazaryerililer Dernek Başkanı Turan'dan Başkan Yalçın'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bursa Pazaryerililer Dernek Başkanı Bahri Turan, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Yalçın'ın makamında gerçekleştirilen ziyarette Dernek Başkanı Turan ve dernek üyeleri, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Pazaryeri ilçesinin gelişimi hakkında karşılıklı istişarelerin gerçekleştirildiği ziyaretin ardından Başkan Yalçın, "Bursa Pazaryerililer Dernek Başkanımız Bahri Turan ve yönetim kurulu üyeleri belediyemizi ziyaret ettiler. 21 Ocak'ta yapılacak olan Birlik Beraberlik Dayanışma ve Boza Gecesi için istişarelerde bulunduk. Allaha çok şükür Bursa, Eskişehir, Bozüyük ve Bilecik'te Pazaryerililer Dernekleri kuruldu. Her zaman ilçe içindeki ve dışındaki hemşehrilerimizle birlikte beraberlik dayanışmanın içindeyiz. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin" dedi.

(CKT-CY)



04.01.2017 17:51:17 TSI

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