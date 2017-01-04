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Büyükşehir itfaiyesinden vatandaş odaklı hizmet

- Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2016 yılında 4 bin 392 değişik olaya müdahale etti.



(Fotoğraflı)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2016 yılında il genelinde 416'sı ev yangını olmak üzere, 25 işyeri, 156 araç yangınına müdahale etti. İtfaiye ekipleri, 954 kurtarma ve kaza olaylarına müdahale ederek, 2016 yılında toplam 4 bin 392 olaya müdahale edilmiştir.

2014 yılından bu güne kadar Bin 189 ev, 169 iş yeri, 546 araç yangını, 2 bin 79 kurtarma ve kaza olayına müdahale eden itfaiye ekipleri, iki yılda yaklaşık 600 orman ve fidanlık yangınına müdahale ederek, toplamda 10 bin 700 olaya müdahale etti.

VATANDAŞ ODAKLI HİZMET

Vatandaşlardan, öğrencilere, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele de yangın konusunda bilgiler veren ve 65 bin kişiye ulaşan itfaiye ekipleri, çalışmalarını özveriyle sürdürmeye devam ediyor. Yaptıkları müdahaleler ve çalışmalardan dolayı 2016 yılında çok sayıda teşekkür mektubu aldıklarını, bu durumdan da büyük memnuniyet duyduklarını belirten Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Raşit Çöl, "Kuruluşumuzdan bu güne kadar tüm çalışmalarımızı vatandaş odaklı yaptık. Onların önce canı sonra malını korumakla görevli olduğumuzu biliyor ve bu önemli görevi özveriyle yürütmeye çalışıyoruz. Temennimiz kötü olayların yaşanmaması ve bize ihtiyaç duyulmaması fakat bize ihtiyaç duyulduğunda da anında ve en iyi şekilde yardımcı olmaya, görevimizi en iyi şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Personelimize yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Çalışmalarının bu yönde ve her zaman daha iyiye doğru gideceğine inanıyorum" diyen İtfaiye Dairesi Başkanı Çöl, mektupla, telefonla, ya da bizzat ziyaret ederek iyi dileklerini aktaran vatandaşlara da teşekkürlerini iletti.

(BT-İK)



04.01.2017 17:55:48 TSI

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