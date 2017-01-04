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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Kütahya Barosu 'olay hakem' hakkında suç duyurusunda bulundu

04 Ocak 2017 Çarşamba, 18:01
Kütahya Barosu 'olay hakem' hakkında suç duyurusunda bulundu
Kütahya Barosu 'olay hakem' hakkında suç duyurusunda bulundu

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Baro başkanı Ahmet Atam, sosyal medyadaki paylaşımıyla tepki çeken Kütahya İl Hakemi Süleyman Belli hakkında suç duyurusunda bulunduklarını dile getirdi.
Atam, yaptığı açıklamada, herkesin, yasal sınırlar içerisinde fikirlerini beyan etmekte serbest olduğunu ifade etti.
Atam, "1 Ocak 2017 günü, yeni bir yılın ilk saatlerinde İstanbul'da meydana gelen hain bir silahlı saldırı sonucunda 39 kişi hayatını kaybetmiş ve 65 kişi de yaralanmıştı. Tabii bu olayın öncesinde ve sonrasında yılbaşı kutlamasının yapılıp yapılmaması, müslümanlıkla bağdaşıp bağdaşmadığı, kutlayanların günahkar olacağı veya normal olduğu gibi konularda bir çok açıklamalarda bulunuldu. Herkes inandığı ve istediği şekilde yaşamakta ve düşünce özgürlüğü çerçevesinde, yasal sınırlar içerisinde fikirlerini beyan etmekte serbesttir. Tenkit veya övgü bu sınırlar içinde kalmalı halkın bir kısmını diğer kısmına karşı düşman gibi görmesini sağlamaya yönelik olmamalı ve özellikle ülkemizin içinde bulunduğu hassas süreç, terör örgütlerinin amaçları göz ardı edilmeden, övündüğümüz farklılıklar ve Türkiye mozaiği göz ardı edilmeden ulusumuzun toplumsal katmanları üzerinden ayrıştırıcı eylem, paylaşım ve sözlerle diğerini düşman ilan etmemeliyiz. Bu konuda vatandaş olarak bizler ve özellikle kamu görevlileri hassasiyetini hiç bir zaman kaybetmemelidir. Aksine davranışlar bizi bölecek, devamlı sözünü ettiğimiz terör ve emperyalist güçler amacına ulaşmakta daha hızlı yol kat edeceklerdir.Bu kapsamda olay sonrası Başbakanımızın, Başbakan Yardımcısı, Adalet Bakanımızda aynı yönde memnunluk verici beyanatta bulunmuşlardır Türkiye barolar Birliği de sosyal medya üzerinden halkımızı ayrıştırmaya çalışan, terörü ve teröristi öven gibi paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli işlemlere başlamıştır.Bu kapsamda, vicdan sahibi herkesi derinden etkileyen İstanbul'daki bu hain saldırının ardından, Türkiye Futbol Federasyonu Bünyesinde lisanslı Kütahya Bölgesi Hakemi olduğunu öğrendiğimiz bir şahsın gerek yerel ve gerekse ulusal basınımızda tepki toplayan, Türkiye Futbol Federasyonunca da hakkında işlem başlatılan kişi, suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, kişinin hatırasına hakaret suçlarını oluşturan paylaşımı sonrasında sessiz kalınamayacağı açıktır. Şahsın paylaşımında kullandığı üslup, sosyal medya yazışmalarında 'smiley' diye tanımlanan gülme ve kahkaha atma sembollerinin (emoji) bolca kullanılmış olmasısuç işlemekteki kastı ve yoğunluğunu da açıkça sergilemektedir.Ulus olarak birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz bir süreçte bu tür bir olayla karşılaşılması birçok kişiyi yaralamış olup; bu nedenle ilgili şahıs hakkında bu gün Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'na tecziyesi için kamu davası açılması talebiyle Baro Başkanlığı'mızca suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerini kullandı. (EFE)

04.01.2017 18:05:17 TSI
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