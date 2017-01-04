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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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4 bin 300 kişiye kurs verdiler

04 Ocak 2017 Çarşamba, 18:02
4 bin 300 kişiye kurs verdiler
4 bin 300 kişiye kurs verdiler

(Fotoğraflı)

Harun Sak
BURSA (İHA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi tarafından 2016 yılında toplam 4 bin 300 kişiye değişik branşlarda kurs verildi.
Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü İsmail Güzel, 2016 yılındaki faaliyetlerin 2017 yılında da aralıksız devam edeceğini belirterek, "Bilhassa örgün eğitim alamayan vatandaşlarımıza yönelik kurslarımız devam ediyor. 2016 yılı içinde 72 ayrı kursta toplam 4300 vatandaşımıza kurslar verdik. Bu kursiyerlerimizin yüzde 60'ı kadın" dedi.
12 kişinin toplanıp gelmesi halinde yönetmelikteki bütün kursları açabildiklerini belirten Güzel, "2016 yılı içinde emlak danışmanlığı, avcı eğitimi, Arapça, İngilizce, okuma yazma, yaşlı refakatçiliği, hasta bakımı ve refakatçiliği, kalorifer ateşçiliği, biçki dikiş, el sanatları, ağaç kesme ve boylama, ağaç budama, arı yetiştiriciliği, hijyen, bağımlılıkla mücadele, drama, tiyatro, resim, voleybol, halk oyunları, bilgisayar, İHL öğrencilerine müezzin kayyum kursu, dikey geçiş sınavına hazırlık olmak üzere 72 ayrı dalda kurslarımız oldu. Şu anda da yine 72 kursumuzda 2200 kursiyerimiz eğitim görüyor. Şu anda gelen talep üzerine cenaze hizmetleri kursumuzu açma hazırlanıyoruz" diye konuştu.
(HS-MŞ)

04.01.2017 18:06:05 TSI
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