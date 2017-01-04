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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Rasim Bulut görevine başladı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 18:14
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Rasim Bulut görevine başladı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür vekilliği görevine getirilen Rasim Bulut, görevine başladı.
Bu güne kadar Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevini vekâleten yürüten Ramazan Barman Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 30 Aralık 2016 tarih ve 136822 sayılı yazısına istinaden görevini Rasim Bulut'a devretti. İl Müdür Yardımcısı Ramazan Barman ve yeni İl Müdür Vekili Rasim Bulut, Malatya Valisi Mustafa Toprak'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Barman, Vali Toprak'ın emir ve direktifleri doğrultusunda bu güne kadar en iyi şekilde sürdürmeye gayret gösterdiğini belirten ve bundan sonrada bu görevi layığı ile sürdüreceğine inandığı mesai arkadaşı İl Müdür Vekili Bulut'a devretmenin huzur ve sükununu hissettiğini söyledi. İl Müdür Vekili Bulut'ta görevi devraldığı mesai arkadaşına teşekkür etti.
Vali Toprak ise emir, direktif, talimat ve bu güne kadar ülkenin huzur, güven, kalkınma ve daha ileriye gitmesi noktasında edinmiş olduğu tecrübelerinin ışığı altında Malatya'yı, ihtiyaç sahibi insanlarını, yaşlılarını, gazilerini ve şehit aileleri ve yakınlarını refah ve huzur içerisinde yaşatmayı hedeflediklerini ifade etti. Vali Toprak yeni görevi nedeniyle Bulut'a 'hayırlı olsun' temennisinde bulunarak, görevinde başarı diledi.
İl Müdür Yardımcısı Barman'a da bu güne kadar ki süreçte göstermiş olduğu özverili ve başarılı çalışmalardan dolayı da teşekkür etti.
(MT-SD-Y)

04.01.2017 18:17:50 TSI
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