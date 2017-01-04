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Türk Kızılayı Bilecik Şube Başkanı Çınar'dan Tuğgeneral Koç'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Türk Kızılayı Bilecik Şube Başkanı Selami Çınar, 2.Jandarma Eğitim ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç'u makamında ziyaret etti.

Bilecik Şube Başkanı Selami Çınar, şubenin yapmış olduğu faaliyetler açısından ve özellikle de düzenlenen kan bağışlarında kendilerine büyük desteği olan Tuğgeneral Halis Zafer Koç'a, personeline ve askerlere duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederek, plaket takdim etti.

Halis Zafer Koç ise, "Bizler bütün varlığımızla milletimizin yanındayız. Kızılay'ın yapmış olduğu çalışmalara destek vermekten dolayı memnunuz. Milletimizin, zor duruma düştüğü günlerde hiçbir yardımı esirgemeyen Türk Kızılayı'na yardım etmekten onur duyarız" dedi.

(CKT-KÇ)



04.01.2017 18:22:37 TSI

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