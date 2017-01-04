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YEREL HABERLER  / KIRIKKALE HABERLERİ
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Kırıkkale'de Halk günü toplantısı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 18:22
Kırıkkale'de Halk günü toplantısı
Kırıkkale'de Halk günü toplantısı

(Fotoğraflı)

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale Valiliği tarafından düzenlenen halk günü toplantılarından ikincisi Vali Yardımcısı Adnan Kayık başkanlığı'nda gerçekleştirildi
Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen halk günü toplantısına Vali Yardımcısı Adnan Kayık, İl Jandarma Alay Komutanı J. Alb. İsa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, Yazı İşleri Müdürü Şafak Nur Aksoy ile birim müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı Kayık, halkın taleplerinin birebir takipçisi ve sorunların çözümleyicisi olduklarını hatırlattı. Bu toplantıların halkla birebir, yüz yüze direk iletişime geçmesi açısından önemli bulduklarını kaydeden Vali Yardımcısı Kayık, " Vatandaşın varsa talebi, şikayeti ve sıkıntıları kamu görevlileri itibariyle valilik koordinesinde bu işlerin yapılması, yapılmıyorsa neden yapılamadığı noktasında çözüme kavuşturmak için önemlidir" dedi.
(BÖ)

04.01.2017 18:27:05 TSI
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